Eski tip ehliyetlerin 1 Ocak 2016'dan itibaren verilmeye başlanan yeni tip sürücü belgeleriyle değiştirilmesi için tanınan süre 31 Temmuz 2025'te sona erecek.

AA muhabirinin Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünden edindiği bilgilere göre, bugüne kadar 31 milyon 643 bin 355 ehliyet yenileme başvurusu yapıldı ancak 4 milyon 237 bin kişi hala eski sürücü belgesini kullanmaya devam ediyor.

Eski tip sürücü belgesi kullanan kişilerin, 1 Ağustos'a kadar yenileme işlemi yapmaması durumunda ehliyetleri geçersiz sayılacak.

AĞUSTOS İTİBARIYLA EHLİYET YENİLEME ÜCRETİ 7 BİN 438 LİRA OLACAK

Ayrıca eski sürücü belgelerinin yenilenmesi için 31 Temmuz 2025'e kadar yalnızca 15 lira ödenmesi gerekirken, 1 Ağustos itibarıyla bu ücret B sınıfı sürücü belgesi için 7 bin 438 liraya yükselecek.

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Yani 3 ay içerisinde ehliyet yenilendiği takdirde bu işlem için fazladan 7 bin 423 liralık ödeme yapılmasına gerek kalmayacak.

Bu kapsamda, vatandaşların temmuz ayında meydana gelecek yoğunluktan etkilenmeden ehliyetlerini yenilemeleri ve indirimden yararlanmaları için en yakın tarihte nüfus müdürlüklerine başvurmaları öneriliyor.