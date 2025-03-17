4 suç örgütüne operasyon: 79 gözaltı
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya İstanbul, Ankara, Adana ve Van'da 4 farklı organize suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonlarda 79 şüphelinin yakalandığını açıkladı
Giriş: 17.03.2025 - 08:46 Güncelleme: 17.03.2025 - 08:48
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "İstanbul’da B.G.’nin (yurt dışında tutuklu) Ankara’da A.A.’nın, Adana’da A.S.’nin, Van’da O.Y.’nin elebaşılığını yaptığı 4 ayrı organize suç örgütüne yönelik geçen hafta düzenlediğimiz operasyonlarımızda; A.A., A.S. ve O.Y. isimli elebaşlarının da içerisinde bulunduğu organize suç örgütü üyesi 79 şüpheli yakalandı" dedi
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