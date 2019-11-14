Ankara'da dün akşam saatlerinde Keçiören ilçesi Refik Saydam Caddesi üzerindeki bir apartmanda oturan Seda Ş. ile eşi Çağrı Ş., kızları M.'nin yanında tartışmaya başladı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüştü. Seda Ş., eline geçirdiği bıçakla eşi Çağrı Ş.'yi yaraladı.

YARALI HALDE TAKSİ DURAĞINA GİTTİ

DHA'daki habere göre kanlar içinde kalan Çağrı Ş., kendini dışarı atarak, 100 metre ilerideki taksi durağına gitti. Çağrı Ş., durak çalışanlarına eşinin kendisini bıçakladığını söyledikten sonra aldığı yaranın etkisi ile bayıldı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri, ağır yaralanan Çağrı Ş.'yi Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi´ne kaldırdı. Tedaviye alınan Çağrı Ş.'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.

SUÇ ALETİYLE GÖZALTINA ALINDI

Ankara Asayiş Şube Müdürlüğü Motosikletli Timler Amirliği'ne bağlı Yunus ekipleri, Seda Ş.'yi suç aleti ile birlikte gözaltına aldı. Olay sonrası şoka girdiği belirtilen Seda Ş., ilk ifadesinde herhangi bir şey hatırlamadığını söyledi. Çift arasında şiddetli geçimsizlik yaşandığı, Seda Ş.'nin de dün doğum günü olduğu belirtildi.

"KOCASI ŞİDDET UYGULUYORDU" İDDİASI

Seda Ş.'nin teyzesi Fatma C., "Ekonomik sıkıntılardan dolayı uzun süredir ayrı yaşıyorlardı. Çağrı, uzun süredir Antalya'da yaşıyordu. Kız burada kendi hayatını sürdürüyordu. Seda bugün diğer kız kardeşime yardım ediyordu. Çağrı, 'Seda gel bugün senin doğum günün' bahanesiyle Seda'yı eve çağırmış. Aralarında tam ne olduğunu bilmiyoruz, ama Seda babasını arayarak 'Baba gel Çağrı beni öldürüyor' demiş. Çağrı, 4 yaşındaki çocuklarının yanında Seda'yı dövüyormuş. Seda'ya olaydan sonra da sordum burada ne olduğunu, Seda, 'Teyze hatırlamıyorum. Bana yumruk vuruyordu, ben de can havliyle bıçağı aldım, vurdum' dedi" diye konuştu.