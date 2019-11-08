İstanbul Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 5 Kasım'da düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 43 kişiden 3'ü, savcılık talimatıyla emniyetten serbest bırakıldı. İşlemleri tamamlanan 40 zanlı ise sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi. Ayrıca operasyonda ele geçirilen 3 milyon 200 bin lira basın mensuplarına sergilendi.

21 İLÇEDE 52 ADRESE BASKIN

AA'da yer alan habere göre polis ekipleri, bir suç örgütünün kentteki 21 ilçede sanal ortamda yasa dışı bahis oynatıp haksız kazanç elde ettiği istihbaratı üzerine çalışma başlatmış, soruşturma kapsamında 52 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda, 43 kişi gözaltına alınmıştı.

HAKSIZ KAZANÇ MİKTARI 50 MİLYON TL

Adreslerde yapılan aramalarda, 3 milyon 200 bin lira ile çok sayıda dizüstü ve tablet bilgisayar, cep telefonu, sim kart, hard disk ve flash bellek ele geçirilirken 4 lüks otomobile de el konulmuştu. Adreslerde ele geçirilen bilgisayarlarda ve gözaltına alınan şüphelilerin banka hesaplarında yapılan incelemede, şu ana kadar 50 milyon lira haksız kazanç elde edildiği belirlenmişti.