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45 bin öğretmen ataması takvimi ve branş dağılımı açıklandı!

Öğretmen atamaları takvimi hakkında Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kritik bir açıklama geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 45 bin öğretmen atamasının yapılacağını tarihi duyurdu. Açıklamanın ardından "Öğretmen atamaları ne zaman olacak?" sorusu gündeme geldi. İşte 2023 MEB 45 bin öğretmen atama takvimi ve kadro-branş dağılımı ile ilgili merak edilen güncel bilgiler...

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  • SON DAKİKA: 45 bin öğretmen atama takvimi belli oldu! Öğretmen atamaları ne zaman yapılacak, kadro-branş dağılımı açıklandı mı, başvurular başladı mı?

    Son dakika haberine göre 45 bin yeni öğretmen ataması takvimi ve branş dağılımı açıklandı. Açıklama sonrasında Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklaması ile branş bazında kontenjan dağılımını bugün itibarıyla ilan ettiklerini duyurdu. Bu noktada öğretmen atama takvimi ile ilgili araştırmalar hız kazandı. İşte konuya ilişkin ayrıntılar...
  • SON DAKİKA: 45 bin öğretmen atama takvimi belli oldu! Öğretmen atamaları ne zaman yapılacak, kadro-branş dağılımı açıklandı mı, başvurular başladı mı?

    ÖĞRETMEN ATAMA TAKVİMİ AÇIKLANDI!

    Millî Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 45 bin yeni öğretmen atama müjdesinin ardından atama takvimi ile branş bazında kontenjan dağılımını bugün itibarıyla ilan ettiklerini duyurdu. Özer, öğretmen ataması için ön başvuruların 27 Mart-1 Nisan tarihlerinde alınacağını, atamaların ise 8 Mayıs'ta yapılacağını bildirdi.  
  • SON DAKİKA: 45 bin öğretmen atama takvimi belli oldu! Öğretmen atamaları ne zaman yapılacak, kadro-branş dağılımı açıklandı mı, başvurular başladı mı?

    Millî Eğitim Bakanlığı, 45 bin öğretmen alımına ilişkin atama takvimi ile branş bazında kontenjan dağılımını açıkladı. 

    Millî Eğitim Bakanı Mahmut Özer, yeni öğretmen atama takvimine ilişkin şu açıklamalarda bulundu: "Öğretmen adaylarımızın ön başvuru ve sözlü sınav merkezi tercihleri 27 Mart-1 Nisan tarihleri arasında alınacak. Adayların sözlü sınava alınacakları sınav merkezleri 4 Nisan'da ilan edilecek. Sözlü sınavlar, 7-16 Nisan tarihleri arasında gerçekleştirilecek, sonuçlar ise 18 Nisan'da açıklanacak. Öğretmen adaylarının atama tercihlerini 2-6 Mayıs tarihleri arasında alacağız, atama sonuçlarını ise 8 Mayıs'ta açıklayacağız. Öğretmenlerimiz 1 Eylül'den itibaren de okullarında görevlerine başlayacak. Sürecin eğitim ailemize katılacak tüm öğretmen adaylarımıza şimdiden hayırlı olmasını diliyorum."
  • SON DAKİKA: 45 bin öğretmen atama takvimi belli oldu! Öğretmen atamaları ne zaman yapılacak, kadro-branş dağılımı açıklandı mı, başvurular başladı mı?

    Bakan Özer, 45 bin öğretmen atamasına ilişkin branş bazında kontenjan dağılımını da açıkladı.

    Öğretmenlik için atamaya esas teşkil eden 103 alandan atama yapılacağına işaret eden Özer, bu kapsamda en fazla atama yapılacak beş alana ilişkin şu bilgileri paylaştı: "45 bin öğretmen alımında sınıf öğretmenliği için 7 bin 878 kontenjan, rehberlik alanına 3 bin 604, okul öncesi öğretmenliği 3 bin 269, ilköğretim matematik 2 bin 656, din kültürü ve ahlâk bilgisi alanı için 2 bin 604 kontenjan ayrıldı." Özer, atama yapılacak alanlara başvuru için 50 taban puanın esas alındığını ifade etti.  
  • SON DAKİKA: 45 bin öğretmen atama takvimi belli oldu! Öğretmen atamaları ne zaman yapılacak, kadro-branş dağılımı açıklandı mı, başvurular başladı mı?

    SON 20 YILIN EN BÜYÜK ÖĞRETMEN ATAMASI 

    Öğretmen atamalarının en fazla son 20 yılda yapıldığını hatırlatarak bu sayının 500 binden 1 milyon 200 binlere ulaştığını hatırlatan Bakan Özer, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın müjdesini verdiği yeni 45 bin öğretmen ataması, son 20 yılda bir defada yapılan ilk ve en büyük öğretmen ataması olacak. Bu vesileyle Sayın Cumhurbaşkanımıza eğitime verdikleri büyük destekleri için şükranlarımı sunuyorum." değerlendirmesinde bulundu.
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