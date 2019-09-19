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5 yaşındaki çocuğunun yanında karısını 8 yerinden bıçakladı

İHA

Başkent'te karısıyla kavga eden koca, 5 yaşındaki çocuğunun gözleri önünde dehşet saçtı. Yolda tartıştığı karısını çocukla birlikte metruk binaya götüren koca, burada yanında bulunan bıçakla eşini 8 yerinden bıçakladı. Genç kadın olay yerinde hayatını kaybederken, korkunç olaya şahit olan çocuk polis merkezine götürüldü

kadın cinayeti

 

 

Başkentte karısıyla kavga eden baba çocuğunun yanında karısını sekiz yerinden bıçaklayarak öldürdü.

İHA'nın haberine göre, Ankara'nın Mamak ilçesi Küçükkayaş Mahallesi'nde ikamet eden N.G. (29) ve M.G. (28) çifti aralarında tartışarak 5 yaşındaki çocuklarıyla beraber semtlerinde bulunan bir metruk binaya girdi. Burada tartışmanın büyümesiyle öfkeli koca N.G., yanında bulundurduğu bıçakla eşi M.G.'yi 5 yaşındaki çocuklarının yanında 8 yerinden bıçakladı.

Korkunç olaya şahit olan çocuğun ağlama sesini duyan çevredeki vatandaşlar durumu polis ve 112 Hızır Acil ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, genç kadının hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yerine gelen polis ekipleri tarafından gözaltına alınan N.G. ifadesi alınmak üzere özel araçla olay yerinden çıkartıldı. 5 yaşındaki çocuk uzmanlar eşliğinde karakola götürüldü. Cinayetin işlendiği yere gelen M.G.'nin ailesi ise sinir krizleri geçirdi.

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