İçişleri Bakanı Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 6 ilde düzenlenen operasyonlarda 11 ülke tarafından haklarında Interpol’ün kırmızı bülten 13 kişi, mavi bülten 1 kişi ve difüzyon mesajı 9 kişi (Kırmızı bülten işlemleri başlatılanlar için Acil Yakalama Mesajı) ile aranan toplam 23 şüpheliyi yakaladıklarını belirterek, "Cumhuriyet Başsavcılıklarımız ile Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı, KOM Başkanlığı ve İnterpol Europol Daire Başkanlığı koordinesinde; İl Emniyet Müdürlükleri KOM, Narkotik ve Asayiş Şube Müdürlükleri ile İstanbul Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu; Antalya, Aydın, İstanbul, Muğla, İzmir ve Bursa olmak üzere 6 ilde; Almanya, Rusya, Özbekistan, Türkmenistan, İran, Irak, Cezayir, ABD, Kazakistan, Arnavutluk ve Tacikistan olmak üzere toplam 11 ülke tarafından Interpol kırmızı bülten, difüzyon mesajı ve mavi bülten ile aranma kaydı bulunan, yabancı uyruklu; C.M.O., A.L., K.Y., U.I., E.A., A.T., G.G.M., M.A., H.D., R.A., O.K.E., S.B., S.A.M.A., A.S., M.R.S., A.K., A.M., A.K., M.M.N., D.M., F.A.D., Ö.B. ve D.P. isimli şahıslar yakalandı" bilgisini verdi.