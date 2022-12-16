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Haberler Dünya Son dakika: Eskişehir'de 6 yaşındaki çocuğun ölümünde hala ve amca gözaltında! - Güncel haberler
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Eskişehir'de 6 yaşındaki kızın ölümüyle ilgili hala ve amca gözaltında

Türkiye yine insanın kanını donduran bir olaya sahne oldu. Buna göre Eskişehir'de 6 yaşındaki bir kız çocuğunun şüpheli ölümünde hala ve amca gözaltına alındı

Son dakika: Eskişehir'de 6 yaşındaki çocuğun ölümünde hala ve amca gözaltında! - Güncel haberler
AA

Eskişehir'de 6 yaşındaki kız çocuğunun ölümünün şüpheli bulunması üzerine hala ve amca gözaltına alındı.

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesinde 2 gün önce tedavi altına alınan Nur Elif T'nin yetersiz beslenme ve bakımsızlık nedeniyle güçsüz düştüğü belirlendi.

Nur Elif T'nin hastanede yaşamını yitirmesinin ardından ölümünün şüpheli bulunması nedeniyle İl Emniyet Müdürlüğünce çalışma başlatıldı.

2 KARDEŞİ KORUMA ALTINA ALINDI

Ölen kız ile ağabeyleri Y.T. (9) ve M.T.'nin (12), amcası ve halasıyla yaşadığı eve giden ekipler, ikametin yaşam için kötü koşullara sahip olduğunu tespit etti.

Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp ve Cinayet Büro Amirliği, amca ve halayı gözaltına alarak emniyete götürdü. Zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından "çocuğa kötü muamele" suçlamasıyla adliyeye sevk edildi.

Yetersiz beslendikleri ve güçsüz düştükleri belirlenen 2 erkek çocuğu ise Eskişehir Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü tarafından korumaya alındı.

Baba Gökhan T. ve anne Sibel T'nin cezaevinde tutuklu bulundukları, bu nedenle çocukların velayetinin halalarında olduğu öğrenildi.

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