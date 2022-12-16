Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesinde 2 gün önce tedavi altına alınan Nur Elif T'nin yetersiz beslenme ve bakımsızlık nedeniyle güçsüz düştüğü belirlendi.

Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp ve Cinayet Büro Amirliği, amca ve halayı gözaltına alarak emniyete götürdü. Zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından "çocuğa kötü muamele" suçlamasıyla adliyeye sevk edildi.

Ölen kız ile ağabeyleri Y.T. (9) ve M.T.'nin (12), amcası ve halasıyla yaşadığı eve giden ekipler, ikametin yaşam için kötü koşullara sahip olduğunu tespit etti.

Yetersiz beslendikleri ve güçsüz düştükleri belirlenen 2 erkek çocuğu ise Eskişehir Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü tarafından korumaya alındı.

Baba Gökhan T. ve anne Sibel T'nin cezaevinde tutuklu bulundukları, bu nedenle çocukların velayetinin halalarında olduğu öğrenildi.