Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 72 ilacın daha geri ödeme listesine alındığını açıkladı
Giriş: 17.12.2025 - 10:55 Güncelleme: 17.12.2025 - 11:04
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "Sosyal Güvenlik Kurumumuz aracılığıyla vatandaşlarımızın ilaca ve tedaviye erişimini güçlendirmeye devam ediyoruz" açıklamasıyla 72 ilacın daha geri ödeme listesine alındığını paylaştı.
Bu kapsamda;
* 9 adet romatolojik ilaç,
* 9 adet diyabet ilacı,
* 3 adet kanser ilacı,
* 2 adet MS ilacı;
72 ilaç daha geri ödeme listesine alındı.
