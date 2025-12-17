Habertürk
        Bakan Işıkhan duyurdu! 72 ilaç daha geri ödeme listesine alındı

        72 ilaç daha geri ödeme listesine alındı

        Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 72 ilacın daha geri ödeme listesine alındığını açıkladı

        Giriş: 17.12.2025 - 10:55 Güncelleme: 17.12.2025 - 11:04
        72 ilaç daha geri ödeme listesine alındı
        Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "Sosyal Güvenlik Kurumumuz aracılığıyla vatandaşlarımızın ilaca ve tedaviye erişimini güçlendirmeye devam ediyoruz" açıklamasıyla 72 ilacın daha geri ödeme listesine alındığını paylaştı.

        Bu kapsamda;

        * 9 adet romatolojik ilaç,

        * 9 adet diyabet ilacı,

        * 3 adet kanser ilacı,

        * 2 adet MS ilacı;

        72 ilaç daha geri ödeme listesine alındı.

