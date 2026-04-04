8. Etnospor Forumunun açılış töreni yapıldı

Anadolu Ajansının (AA) global iletişim ortağı olduğu forumun açılışında konuşan Türk Devletleri Teşkilatı Genel Sekreteri Büyükelçi Kubanıçbek Ömüraliyev, geleneksel sporların yalnızca fiziksel aktivite ya da rekabetten ibaret olmadığını, aynı zamanda tarihin, kimliğin ve değerlerin yaşayan birer ifadesi olduğunu belirtti.

Bu sporların halkların hafızasını taşıdığını, yaşam biçimini yansıttığını ve nesilleri ortak bir miras etrafında birleştirdiğini ifade eden Ömüraliyev, "Türk dünyasında geleneksel sporların özel bir anlamı vardır. Üye ve gözlemci devletlerimiz köklü tarihi bağlara, ortak dil ve kültüre sahiptir. Geleneksel sporların kültürel kimliğimizin hayati bir bileşeni olduğunu her zaman kabul etmişizdir." diye konuştu.

REKLAM

Ömüraliyev, Dünya Göçebe Oyunları'nın sporu, kültürü, kimliği ve diyaloğu bir araya getiren önemli bir uluslararası platform olduğunu belirterek, Dünya Etnospor Konfederasyonu ile Bilal Erdoğan'ın organizasyonun başarıyla gerçekleştirilmesi ve küresel ölçekte tanıtılmasına sunduğu katkılara dikkati çekti.

Dünya Göçebe Oyunları'nın bu yıl Kırgızistan'da düzenleneceğini hatırlatan Ömüraliyev, Etnospor 2027'nin ise geleneksel spor ve oyunların kurumsallaşması ile sürdürülebilirliğinin artırılması açısından önemli bir adım olduğunu, aynı zamanda geçmişten gelen bu mirasın gelecek nesillere aktarılmasına katkı sağlayacağını ifade etti.

Dünya Etnospor Konfederasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Eröğüt de katılımcıların yalnızca spor temsilcileri olarak değil, aynı zamanda geleneğin koruyucuları olarak bir araya geldiğini belirterek, geleneksel sporların müsabakadan öte kimliği, mirası ve ortak insanlığı temsil ettiğini söyledi.

Hızla değişen dünyada birçok geleneğin unutulma riskiyle karşı karşıya olduğuna dikkati çeken Eröğüt, "Bizler, bunların unutulmamasını sağlamak, korumak, bağ kurmak ve ilham vermek için buradayız. Etnospor 2027 bu yolculuktaki bir sonraki adımı temsil ediyor. Geleneksel sporların geleceğine hoş geldiniz." diye konuştu.

REKLAM

Etnospor'un farklı kültürleri ve sporları bir araya getirerek küresel diyalog ve birliğe katkı sunduğunu belirten Eröğüt, hedeflerinde otantiklik, gelenek, kimlik ve eşsizliğin temel ilkeler arasında yer aldığını, sporcuların ve hayvanların güvenliğinin öncelikli olduğunu, sürdürülebilirlik kapsamında sürdürülebilir kalkınma hedeflerinin takip edildiğini ve fair play anlayışının tüm kültürleri ortak bir zeminde buluşturduğunu kaydetti.

"Türkiye'nin artık dünyanın spor merkezi haline geldi"

Azerbaycan Gençlik ve Spor Bakanı Ferid Gayıbov ise Türkiye'nin spor organizasyonlarındaki yükselişine dikkati çekerek, "Biliyoruz ki Türkiye gelecek yıl Avrupa Oyunları'na ve daha birçok etkinliğe ev sahipliği yapacak. Gördüğünüz gibi sadece bir günde bile pek çok etkinlik bir arada yapılabiliyor. Bu yüzden Türkiye'nin artık dünyanın spor merkezi haline geldiğini düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Gayıbov, etnosporun insanların bir araya geldiği, dostluk, güç ve enerjinin hissedildiği bir alan olduğunu ifade etti. Bu yaklaşımın son derece önemli olduğunu dile getiren Gayıbov, gelenekleri desteklemenin kendi politikalarının temel taşlarından birini oluşturduğunu kaydetti.

Ülkelerinde güreş, okçuluk ve atlı sporlar başta olmak üzere birçok branşta faaliyet yürüttüklerini, her yıl forumlar ve uluslararası etkinlikler düzenlediklerini anlatan Gayıbov, "Gördüğünüz gibi bu alan her geçen gün büyüyor. Bu büyüme, Dünya Etnospor Konfederasyonunun yoğun çabaları sayesindedir." dedi.

Dünya Etnospor Birliğine bağlı 29 ülkeden 50 kurumsal üyenin temsilcilerinin yanı sıra devlet yetkilileri, federasyon temsilcileri, akademisyenler ve araştırmacıların katıldığı forum yarın sona erecek.