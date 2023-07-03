Korkunç cinayetler! Peş peşe 3 kadın öldürüldü

Ankara'nın Mamak ilçesinde bir kişi, önce kendisini aldattığından şüphelendiği eşini öldürdü, ardından intihar etti.
Alınan bilgiye göre Akif Ünal (81), kendisini aldattığından şüphelendiği eşi Döndü Ünal'ı (45) Harman Mahallesi Aşıklar Caddesi'nde silahla öldürdü. Akif Ünal daha sonra aynı silahla kendisini vurdu.
İhbar üzerine, olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, Döndü Ünal'ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirlerken, Akif Ünal'ı ambulansla hastaneye kaldırdı. Yaralı Ünal'ın, hastanedeki müdahalelere rağmen yaşamını yitirdiği öğrenildi.
MAHALLE SAKİNLERİ OLAYA TANIK OLDU
Mahalle sakinlerinden Naime Çoban, olay anında balkonda çamaşır astığını belirterek, "İçeri girmeden 4 el ateş geldi. Baktım kadın yerde yatıyordu. Adam da biraz canlıydı. Kadın hemen öldü." dedi.
Ali Ayelan da "Çöp dökmeye gidip geldikten sonra tabanca sesi geldi. Baktım ki kadın yerde yatıyor. 3 defa kadına ateş etti, ondan sonra da kendine ateş etti." ifadesini kullandı.
GENÇ KADIN DARP EDİLİP HASTANEYE BIRAKILDI
Mersin'de de erkek arkadaşı olduğu ileri sürülen kişi tarafından darp edilip hastaneye bırakılan kadın yaşamını yitirdi.
Fotoğraf: İHA
Alınan bilgiye göre, kentteki bir mağazada yönetici olarak çalışan Esra Asena Temir (27), 29 Haziran'da Toroslar ilçesi Akbelen Mahallesi'ndeki evlerinin önüne gelen ve erkek arkadaşı olduğu iddia edilen Mustafa B. ile telefonda tartışmaya başladı.
Evden çıkıp otomobiline binen Temir, yanında oturan Mustafa B. ile bölgeden ayrıldı. Temir'in kullandığı aracı bir süre sonra durduran Mustafa B, kadını darp etti.
Baygınlık geçiren Temir'i araçla Toros Devlet Hastanesi'ne götüren şüpheli daha sonra kaçtı.
Hastanedeki kontrollerde vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandığı, başından darbe aldığı ve beyin kanaması geçirdiği belirlenen kadın yoğun bakıma alındı.
Fotoğraf: İHA
Temir, yoğun bakımda doktorların müdahalelerine rağmen 30 Haziran'da hayatını kaybetti.
CİNAYET ZANLISI TUTUKLANDI
Olayla ilgili çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Mustafa B'yi gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı tutuklandı. Temir'in cenazesinin de Mersin Asri Mezarlığı'nda toprağa verildiği öğrenildi.
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