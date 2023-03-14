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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Diyarbakır'da yıkılan binanın altındaki spor salonunda kolonların inceltildiği belirlendi

Deprem felaketinde 89 kişiye mezar olan Galeria Sitesi ile soruşturmada son dakika gelişmesi yaşandı. Site enkazında yapılan teknik çalışmaların ardından yapının altında bulunan spor salonunun bazı bölümlerinde kolonların inceltildiği tespit edildi. Ayrıca yüzme havuzunun büyük bölümünün ise kaçak olduğu belirlendi

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AA

  • Diyarbakır'da depremde yıkılan Galeria İş Merkezi'nin altında, içerisinde yüzme havuzu da bulunan spor salonunun bazı kısımlarında kolonların inceltildiğinin belirlendiği belirtildi.
  • Son dakika haberi: 89 kişiye mezar olan sitede kolonları inceltmişler!

    AA'da yer alan habere göre Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığının 6 Şubat'taki Kahramanmaraş merkezli depremlerde kentte yıkılan binalardaki kusurların tespitine ilişkin başlattığı soruşturma, Deprem Soruşturma Bürosunda görevli bir cumhuriyet başsavcı vekili ve üç savcı tarafından sürdürülüyor.
  • Son dakika haberi: 89 kişiye mezar olan sitede kolonları inceltmişler!

    Soruşturmada, depremlerde yıkılan ve çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği Galeria İş Merkezi'nin üstündeki 4 bloklu sitenin altında yer alan, içerisinde yüzme havuzu bulunan spor salonuyla ilgili "yapım kusurları ve kolon kesme" iddiaları araştırılıyor.
  • Son dakika haberi: 89 kişiye mezar olan sitede kolonları inceltmişler!

    KOLONLARI TRAŞLAMIŞLAR

    Teknik ekiplerce yürütülen ilk çalışmalarda, spor salonunda kolon kesmenin olmadığı, bazı kısımlarda kolonların tıraşlanarak inceltildiği tespit edildi.

    "İş merkezinin altındaki markette kolonların kesildiği" iddiasına ilişkin yapılan ilk incelemelerde de kolonların kesilmediği belirlendi.
  • Son dakika haberi: 89 kişiye mezar olan sitede kolonları inceltmişler!

    YÜZME HAVUZUNUN 850 METREKARESİ KAÇAK KULLANILDI

    Spor salonundaki yüzme havuzunun da ilk etapta 150 metrekarelik olduğu ve sadece bu alan için ruhsat alındığı anlaşıldı.

    Zamanla havuz alanının 1000 metrekareye çıkarıldığı ve eklenen 850 metrekare için ruhsat alınmadığı, kaçak kullanıldığı saptandı.
  • Son dakika haberi: 89 kişiye mezar olan sitede kolonları inceltmişler!

    Kolonsuz olan yüzme havuzunun üzerinin kubbe şeklinde olduğu ve bu alanda konut bulunmadığını belirleyen teknik ekip, küçük bir alanda başlayan spor salonunun zamanla bina altındaki 17 bölümü daha salona dahil ettiğini raporladı.
  • Son dakika haberi: 89 kişiye mezar olan sitede kolonları inceltmişler!

    SPOR SALONU YÖNETMELİĞİ AYKIRI İŞLETİLDİ

    Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı, özel spor salonuyla ilgili Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünden bilgi talep etti.
  • Son dakika haberi: 89 kişiye mezar olan sitede kolonları inceltmişler!

    Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce savcılığa gönderilen yazıda şu ifadeler yer aldı:

    "Galeria İş Merkezi'nde faaliyet gösteren spor salonunda Özel Beden Eğitimi ve Spor Tesisleri Yönetmenliğinin 6. Maddesi gereğince istenilen belgeleri tamamlamadıklarından dolayı müdürlüğümüzce açılış izin belgesi verilmediği ve söz konusu spor salonlarına ait üye bilgileri müdürlüğümüzde bulunmamaktadır."
  • Son dakika haberi: 89 kişiye mezar olan sitede kolonları inceltmişler!
  • Son dakika haberi: 89 kişiye mezar olan sitede kolonları inceltmişler!
  • Son dakika haberi: 89 kişiye mezar olan sitede kolonları inceltmişler!
  • Son dakika haberi: 89 kişiye mezar olan sitede kolonları inceltmişler!
  • Son dakika haberi: 89 kişiye mezar olan sitede kolonları inceltmişler!
  • Son dakika haberi: 89 kişiye mezar olan sitede kolonları inceltmişler!
  • Son dakika haberi: 89 kişiye mezar olan sitede kolonları inceltmişler!
  • Son dakika haberi: 89 kişiye mezar olan sitede kolonları inceltmişler!
  • Son dakika haberi: 89 kişiye mezar olan sitede kolonları inceltmişler!

Haberi Hazırlayan : Kenan Butakın
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