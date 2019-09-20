Gelin evinden alındı, sonrası İstanbul caddelerinde silah sesleri, duman ve kaos... Sefaköy'de geçtiğimiz Pazar günü saat 15.30 sıralarında düğün için toplanan lüks otomobilli bir grubun görüntüleri olay yarattı.

Ellerinde silahlarla çevreye ateş açarak önce mahallede terör estiren grup, konvoy halinde E-5 karayoluna çıktıklarında herkesi şaşkına çeviren görüntüleri kaydetmeye başladı.

ÇEVREYİ DUMANA BOĞDULAR, ATEŞ AÇTILAR

Gelin arabası haline getirilen cipin sürücüsü, araca bağlı olan polis sirenini açarak yolda seyrederken, arkadaki sürücülerden biri karayolunda meşale yakıp ortalığı dumana boğdu. Florya mevkisine ulaştıklarında ise araçları durdurarak yolu trafiğe kapattılar.

Bununla da yetinmeyen gruptan bir kişi karayolunda seyrettikleri esnada silahla defalarca ateş açtı. Alt geçide girdikleri sırada da ateş eden magandalar, trafiği birbirine kattı. Dörtlü sinyalleri yakarak yavaş bir hızda seyreden grup, karayolunda uzun araç kuyruklarının da oluşmasına neden oldu.

ABARTILI EĞLENCE KARAKOLDA BİTTİ

Görüntüler üzerine, Küçükçekmece Başsavcılığı soruşturma başlattı. İstanbul Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, mega kentte adeta terör estiren grubu yakalamak için hareket geçti. Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri 8 şüpheliyi gözaltına aldı.

HER SUÇ VAR

Gözaltına alınan şüphelilerin "kasten yaralama, güveni kötüye kullanma, fuhuşa teşvik, uyuşturucu madde kullanmak mala zarar verme" suçlarından suç kayıtları olduğu tespit edildi. Magandaların kullandıkları araçların bir kısmı da kiralık çıktı.

324'ER LİRA PARA CEZASI VERİLDİ

8 şüpheliye 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun 47/1-d (Trafik güvenliği ve düzeni ile ilgili olan ve yönetmelikte gösterilen diğer kural, yasak, zorunluluk veya yükümlülüklere uymamak) maddesine istinaden 108 tl, 56/1-d (Araçlarının zorunlu bir neden olmadıkça diğer araçların ilerleyişine engel olacak şekilde veya işaretle belirtilen hız sınırının çok altında sürmek, güvenlik nedeniyle veya verilen herhangi bir talimata uyulması dışında başkalarını rahatsız edecek veya tehlikeye sokacak şekilde gereksiz ani yavaşlamak) maddesine istinaden 108 tl ve 73/1-a (Araçları kamunun rahat ve huzurunu bozacak veya kişilere zarar verecek şekilde saygısızca sürmek) maddesine istinaden 108 tl olmak üzere her sürücüye ayrı ayrı toplam 324 tl İdari para cezası uygulandı.

Şüphelilerin adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.