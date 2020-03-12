AA

ABD Başkanı Donald Trump, cuma gecesinden itibaren Avrupa’dan gelen tüm seyahatleri 30 gün boyunca askıya aldıklarını açıkladı.

UYGULAMA NE GETİRİYOR?

3. seviye seyahat uyarısı, zorunlu olmadıkça bölgeye seyahat edilmemesi tavsiyesini içeriyor. Halihazırda Çin'e yönelik 4. seviye seyahat uyarısı yayınlanmış durumda. Bu uyarı hiçbir koşulda ülkeye seyahat edilmemesi tavsiyesini içeriyor.

Salgının yayılmasının ardından İtalya ve Güney Kore'ye yönelik seyahat tavsiyesi 3. seviye olarak güncellenmişti

PERSONELE SEYAHAT YASAĞI

Diğer yandan ABD Dışişleri Bakanlığı personeline çok acil durumlar dışında seyahat yasağı getirdiği bildirildi.

BAŞKENT WASHINGTON'DA ACİL DURUM İLAN EDİLDİ

ABD'nin başkenti Washington'da koronavirüs salgını nedeniyle acil durum ilan edildiği bildirildi. Acil durum açıklamasını belediye başkanı Muriel E. Bowser yaptı. Bowser, ayrıca başkentte 6 yeni vaka görüldüğünü duyurdu. İlan edilen acil durum Bowser'a zorunlu tıbbi karantina uygulama ve karaborsa fiyatları yasa dışı ilan etme yetkisini veriyor.

VAKA SAYISI 1107'YE, ÖLÜ SAYISI 32'YE ÇIKTI

ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakası sayısının 1107'ye, ölü sayısının da 32'ye ulaştığı belirtildi.

ABD medyasında yer alan haberlerde, ülkede salgına yakalanan kişi sayısının her geçen gün arttığına işaret edildi.

Ülke genelinde teyid edilen vaka sayısı 1107 oldu. Koronavirüs nedeniyle yaşamlarını yitirenlerin sayısı ise 32'ye çıktı.

100 BİN KİŞİLİK KONFERANS İPTAL EDİLDİ

Dünya Sağlık Örgütü (WHO) tarafından ''pandemi'' ilan edilen koronavirüse karşı önlem almak için ülke genelinde bir çok etkinliğin iptal edildiği belirtildi.

Merkezi Utah eyaletinde bulunan Mormon tarikatı, Nisan ayında yaklaşık 100 bin kişinin katılacağı dini konferansı salgın nedeniyle iptal ettiklerini duyurdu.

16 milyonu ABD'de olmak üzere dünya genelinde 30 milyon üyesinin bulunduğu belirtilen Mormon tarikatının virüs tehlikesine karşı, Asya’daki bazı tapınaklarını geçici olarak kapattığı ve bir çok ülkede misyonerlik faaliyetlerini kısıtladığı kaydedildi.

NEW YORK'TA TOPLU ULAŞIM ALANLARI DEZENFEKTE EDİLİYOR

Amerika'nın en yoğun şehirlerinden olan New York'ta Büyükşehir Ulaşım Otoritesi (MTA) toplu ulaşım alanlarında dezenfekte faaliyetlerini artırdı. MTA çalışanlarının, düzenli olarak özel ilaçlarla metro istasyonlarını ve metro yolcu kabinlerini koronavirüse karşı temizlediği görüldü.

Koronavirüs ABD'deki televizyon ve şov dünyasını da etkiliyor. Dünyaca ünlü talk showcular Stephen Colbert, John Oliver ve Jimmy Fallon bir süreliğine programlarına seyirci almayacaklarını duyurdu.

Dünya genelinde 108 ülkede görülen yeni tip koronavirüsün en son rakamlara göre toplam 124 bin 900 kişiye bulaştığı ve 4 bin 592 kişinin de ölümüne neden olduğu belirtildi.