2024 ABD başkanlık seçimi son dakika gelişmeleri ile milyonların yakın takibinde yer alıyor. 5 Kasım’da yapılan seçimlerin ardından sandıklar kapandı ve oylar sayılmaya başlandı. Oy sayımı bazı eyaletlerde devam ederken tüm dünya ABD’nin yeni başkanı kim oldu sorusuna yanıt arıyor. ABD seçim sonuçları ile Kamala Harris ve Donald Trump oy oranları anbean aktarılıyor. Yeni ABD Başkanı delege sonuçları sonrası netlik kazanacak. Peki, ABD başkanı kim oldu, seçimi kim kazandı? İşte, ABD seçim sonuçları 2024 ile Donald Trump ve Kamala Harris oy oranları…