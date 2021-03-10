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Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) San Francisco eyaletine bağlı Bayview bölgesinde 32 yaşındaki Subhakar Khadka adlı Uber şoförü, aracına aldığı üç yolcunun saldırısına uğradı.

Khadka müşterilerine maske takmaları konusunda uyarıda bulundu. Uyarıya sinirlenen yolcular, uber şoförünün ağzındaki maskeyi yırtarak, biber gazı sıktı.

Khadka'nın aracının güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, araca binen üç kadın yolcudan ikisinin maske takmadığı ve Khadka'nın bu sebeple kendilerini uyardığı görüldü.

"ONLARDAN OLMADIĞIMI FARK ETTİKLERİ AN..."

Khadka, kadınların daha sonra kendisine ırkçı hakaretler ettiklerini ve biber gazı sıktıklarını belirtti. Olay sonrasında açıklama yapan Khadka, saldırının asıl sebebinin ırkçılık olduğunu söyledi.

Khadka, "Ten rengim farklı olsaydı böyle bir muamele görmezdim. Konuşmaya başladığım an onlardan olmadığımı fark ettiler, bu yüzden beni korkutmaları kolay oldu" dedi. Khadka, ailesine destek olmak için Nepal'den ABD'ye 8 yıl önce geldiğini ifade etti.

Öte yandan polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.