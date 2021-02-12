ABD'den şehit ailelerine taziye mesajı

Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde başlatılan Pençe Kartal-2 Harekatı sırasında PKK'lı teröristlerle girilen çatışmada Piyade Komando Yüzbaşı Burak Coşkun, Muhabere Komando Yüzbaşı Ertuğ Güler ve Muhabere Astsubay Kıdemli Çavuş Harun Turhan şehit oldu.
Şehitler için bugün Ankara'da Ahmet Hamdi Akseki Camisi'nde cuma namazının ardından tören düzenlendi. Akşam saatlerinde de ABD'nin Ankara Büyükelçiliği'nden taziye mesajı yayınlandı.
Mesajda, "Bugün akşam Türk askerlerinin, PKK'lı teröristlerin gerçekleştirdiği saldırıda hayatını kaybetmesinden üzüntü duyduk. Saldırıda hayatının kaybeden askerlerin ailelerine taziyelerimizi sunuyoruz.#NATO müttefikimiz Türkiye'nin yanındayız" ifadeleri yer aldı.
— U.S. Embassy Turkey (@USEmbassyTurkey) February 12, 2021
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