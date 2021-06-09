SON DAKİKA: ABD Donanması paylaştı: Tarihte ilk kez drone ile yakıt ikmali yapıldı!

Tarihte ilk: Drone ile yakıt ikmali! 0:00 / 0:00

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ABD Donanmasında ilk kez drone tanker ile savaş uçağına havada yakıt ikmali yapıldı. ABD donanması tarafından yapılan açıklamada, Boeing’e ait "MQ-25 Stingray" drone'un havada bağlandığı "F/A-18 Super Hornet" savaş uçağına 147 kilogram yakıt aktardığını bildirdi.

Yakıt transferi, 'Havada drone ile yapılan ilk ikmal tarih yazdı' mesajıyla paylaşıldı. 6 bin 800 kilograma kadar yakıt taşıyabilen ve kritik havadan yakıt ikmali ile istihbarat, gözetleme ve keşif yetenekleri sunan MQ-25A Stingray’in, dünyanın ilk operasyonel taşıyıcı tabanlı insansız uçağı olacağı belirtildi.

Öte yandan, gelecekte yakıt ikmallerinin insansız hava araçlarıyla gerçekleştirilmesinin neredeyse kesin olduğu ifade ediliyor.