Fed'in faiz kararına bir hafta kala piyasaların merakla beklediği ABD ağustos ayı enflasyon verileri açıklandı. Buna göre tüketici fiyat endeksi (TÜFE) ağustosta aylık yüzde 0.2, yıllık olarak ise yüzde 2.5 yükseldi.

Böylece ABD'de yıllık enflasyon Şubat 2021'den bu yana en düşük seviyesine geriledi. Piyasa beklentisi aylık enflasyonun yüzde 0.2, yıllık enflasyonun ise yüzde 2.6 gelmesi yönündeydi.

Enerji ve gıda fiyatlarının yer almadığı ve Fed'in dikkatle takip ettiği çekirdek TÜFE ağustosta aylık yüzde 0.3 yıllık yüzde 3.2 yükseldi.