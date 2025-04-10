ABD enflasyonu beklentinin altında

ABD Çalışma Bakanlığı mart ayına ilişkin tüketici fiyatları gelişmelerini açıkladı. Buna göre ABD'de mart ayında yıllık enflasyon yüzde 2.4 ile yüzde 2.6'lık beklentinin altında kaldı. Tüketici fiyatları bir önceki aya göre ise yüzde 0.1 geriledi. Aylık enflasyonda beklenti yüzde 0.1 artış kaydedilmesi yönündeydi.

Şubat ayında yıllık enflasyon yüzde 2.8, aylık enflasyon ise yüzde 0.2 olarak açıklanmıştı.

ÇEKİRDEK ENFLASYON DA DÜŞTÜ

Mart ayında çekirdek enflasyon yüzde 0.3'lük beklentiye karşın yüzde 0.1 arttı. Böylece şubat ayındaki yüzde 0.2'lik seviyesinden düşüş kaydedilmiş oldu. Çekirdek enflasyondaki yıllık artış da yüzde 3'lük beklentinin altında kalarak yüzde 2.8 olarak hesaplandı.

AKARYAKITTA AYLIK YÜZDE 6.3'LÜK GERİLEME

Enflasyondaki gerilemede en önemli etken akaryakıt fiyatlarındaki düşüş oldu. Mart ayında akaryakıt fiyatları bir önceki aya göre yüzde 6.3 düştü. Böylece elektrikte yüzde 0.9 ve doğal gazda ise yüzde 3.6'lık fiyat artışı yaşanmasına rağmen enerji endeksi aylık olarak yüzde 2.4 geriledi.

Mart ayında barınma endeksi yüzde 0.2, gıda endeksi ise yüzde 0.4 yükseldi. Gıda fiyatlarındaki yıllık yükseliş yüzde 3 olarak hesaplandı.