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ABD’nin gözü Georgia'daki seçimlerde! 0:00 / 0:00

HABERTURK.COM

ABD'de 3 Kasım'da gerçekleşen başkanlık seçimlerinde Georgia eyaletindeki Senato üyeleri belli olmamıştı. Kazananlar belli olmadığı için Georgia eyalet seçimleri 2. tura kaldı.

Georgia’da oy çoğunluğu şartı aranıyor, bu da bir adayın seçimi kazanması için oyların en az yüzde 50'sini alması gerektiği anlamına geliyor. Oyların yüzde 50'si elde edilmediği takdirde ikinci tur seçim yapılıyor. 3 Kasım'daki seçimlerde bu şartlar sağlanmadığı için seçimler ikinci tura kaldı. Peki Georgia'da belirlenecek Senato üyeleri neden önemli?

SENATO'DA KONTROLÜ KİM ELE ALACAK?

Georgia'da yapılan seçimden çıkacak sonuç, Senato'da kimin kontrolü ele alacağını belirleyecek. 5 Ocak’ta gerçekleşecek seçim, seçilmiş başkan Joe Biden’ın tekliflerini hayata geçirebilmesi için büyük önem taşıyor.

Şu anda Senato’da 50'ye 48 çoğunlukla Cumhuriyetçilerin üstünlüğü bulunuyor. Eğer seçimden Demokratlar galip çıkarsa, 20 Ocak’ta göreve başlayacak başkan yardımcısı Kamala Harris bu belirsizliği çözecek.

KAMALA HARRIS BELİRLEYİCİ OLABİLİR

Başkan yardımcı Kamala Harris, sonucu belirleyici oy hakkına sahip olacağı için Demokratlar’ın Senato’nun kontrolünü kazanmak için üç sandalye kazanması gerekiyor. Eğer bu şartlar sağlanırsa Temsilciler Meclisi’nde çoğunluğu ele alan Demokratlar, Senato’da da çoğunluğu sağlamış olacak. Bu da seçilmiş başkan Joe Biden’ın tekliflerini hayata geçirebilmesi için rahatlık sağlayacak.

3 Kasım'da yapılan seçimde mevcut senatörler Cumhuriyetçi Perdue ve Loeffler yüzde 50 barajını aşamadığı için seçim ikinci tura kalmıştı. Senato’daki Cumhuriyetçi senatörler David Purdue ve Kelly Leoffler koltuklarını korumak için çalışıyor. Demokrat senatör adayları Jon Ossoff ve Raphael Warnock da senatör olma yarışında emek veriyor.