Son dakika acı gelişme: 9 yaşındaki Sedanur'un cansız bedeni bulundu!
22.09.2018 - 11:23 | Güncelleme: AA
Son dakika acı haber... Kars'ın Kağızman ilçesinde 7 gün önce kaybolan 9 yaşındaki Sedanur Güzel'in cenazesi, Paslı köyü yakınlarında üzeri taşlarla örtülü vaziyette bulundu. Kars Valisi Rahmi Doğan, olayın bir cinayet olduğunu açıkladı. Kars Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Fatih Camgöz da "Olay yerinde elde edilen ilk bulgulara göre, üzerinde elbiselerinin olduğu ve cesedin uzun süredir bulunduğu yerde gizlenmiş vaziyette olduğu görülmüştür" dedi
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Kars'ın Kağızman ilçesine bağlı Paslı köyünde 7 gün önce kaybolan Sedanur Güzel'in cesedi bulundu.
Kars Valisi Rahmi Doğan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 9 yaşındaki Sedanur'un ölü bulunduğunu söyledi.
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Doğan, "Cenaze, köye bir kilometre uzakta, üzeri taşlarla örtülü vaziyette Kars İl Jandarma JAK timleri tarafından bulundu. Gerekli inceleme ve otopsi işlemlerine başlanacak." ifadelerini kullandı.
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VALİ DOĞAN: BU İŞİ YAPAN İZ BIRAKMIŞTIR
Öldürüldüğü bilgisinin kesin olduğunu vurgulayan Vali Rahmi Doğan, "Şuan nasıl öldürüldüğüne dair net bir bilgi yok. Ama öldürüldüğü kesin. Tutuklu kişinin bir takım sabıkaları var. Daha önceden almış olduğu cezalar var.
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Olayla bağlantılı kısımları da olduğu için mahkeme tarafından tutuklandı. Sedanur'un öldürüldüğü kesin. Üzeri de taşlarla örtülmüş vaziyette bulundu. Biz gerekli incemeyi yapıyoruz. Bu olay meydana geldikten sonra ciddi bir ekip oluşturduk ve aralıksız olarak arama faaliyetlerine devam ettik.
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Bugün sabah itibariyle de cansız bedenine ulaştık. Gerekli incelemeyi arkadaşlar yapacaklar. İz bırakmıştır bu işi yapan diye düşünüyorum. Gereği de yapılacaktır. Ben hem aileye hem tüm Türkiye'ye baş sağlığı diliyorum" diye konuştu.
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SONRADAN MI GETİRİLİP BIRAKILDI?
Sedanur'un cansız bedeninin bulunduğu bölgenin çalılık ve kayalık alan olduğunu aktaran Vali Rahmi Doğan, "Köye 1 kilometre mesafede bir yer. Köy hem çok çalılık hem de kayalık bir alan. Dolayısıyla arkadaşlarımız sabır itibariyle cenazeye ulaştılar. Savcı Bey şu an olay mahalline intikal etti.
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Gerekli otopsi işlemleri yapıldıktan sonra arkadaşlar tahkikati devam ettireceklerdir. Bu civar üzerinde arama yapılmıştı ama önceden mi Sedanur'un cansız bedeni oradaydı yoksa sonradan mı getirilip oraya konduğunu arkadaşlar inceliyor. Köyde jandarma karakolumuz mevcut.
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Sedanur'un evi ile jandarma karakolunun arasındaki mesafe 100 metre civarında. Dolayısıyla olayın olduğu yerde çocuğun kaybolma ihtimali yok. Buradaki olayın nasıl olduğunu tespit etmek biraz zor. Delillere ulaştıkça olayda aydınlanmış olacak diye düşünüyorum" dedi.
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ÇOCUĞUN YAKINLARI GÖZYAŞLARINI TUTAMADI
İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timlerince Sedanur Güzel'in cesedinin toprağa gömülü ve üzeri taşlarla örtülü halde bulunduğunu öğrenen yakınları ile vatandaşlar olay yerine geldi.
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Jandarmanın çevre güvenliği aldığı söz konusu alanda toplanan Güzel'in yakınları gözyaşlarına hakim olamadı.
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Acı haberi alan baba Abdullah Güzel ise olay yerinde fenalaşarak baygınlık geçirdi. Fenalaşan babaya ilk yardım ekiplerince müdahale edildi.
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'KOKUDAN BULUNMUŞ'
7 gün sonra ölü olarak bulunan Sedanur Güzel'in cansız bedeninin bulunduğu bölgede daha önce arama yapıldığı ortaya çıktı.
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Sedanur'un cesedini gören zabıta ekipleri, bölgede daha önce arama yaptıklarını ancak olay yerinde koku çıkmaya başladığında cesede ulaştıklarını söyledi.
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Sedanur'un ölü olarak bulunması köylüleri, gözyaşlarına boğdu. Yaşanan vahşete tepki gösteren köylüler, idam getirilmesini istedi.
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Kars Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Fatih Camgöz da "Olay yerinde elde edilen ilk bulgulara göre, üzerinde elbiselerinin olduğu ve cesedin uzun süredir bulunduğu yerde gizlenmiş vaziyette olduğu görülmüştür" dedi
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Cumhuriyet savcısının olay yerinde incelemenin ardından Sedanur Güzel'in cansız bedeni Kağızman Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
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Güzel'in cenazesi ölüm nedeninin belirlenmesi için Erzurum Adli Tıp Kurumu'na gönderilecek.
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Kars'ın Kağızman ilçesi Paslı köyünde 16 Eylül'de yabani meyve toplamaya çıkan Sedanur Güzel (9) kaybolmuştu. Köylülerle kırsalda arama çalışmalarından sonuç alamayan aile durumu jandarmaya bildirmişti.
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İhbar üzerine JAK timlerinin yanı sıra İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ve Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) görevlileri arama çalışması başlatmıştı.
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