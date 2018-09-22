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SONRADAN MI GETİRİLİP BIRAKILDI?

Sedanur'un cansız bedeninin bulunduğu bölgenin çalılık ve kayalık alan olduğunu aktaran Vali Rahmi Doğan, "Köye 1 kilometre mesafede bir yer. Köy hem çok çalılık hem de kayalık bir alan. Dolayısıyla arkadaşlarımız sabır itibariyle cenazeye ulaştılar. Savcı Bey şu an olay mahalline intikal etti.