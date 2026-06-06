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        Haberler Gündem Yargı Son dakika: Adalet Bakanı Akın Gürlek açıkladı! Adalet Hizmetlerinin Etkinliği Daire Başkanlığı kuruldu | Son dakika haberleri

        Adalet Bakanı Akın Gürlek açıkladı! Adalet Hizmetlerinin Etkinliği Daire Başkanlığı kuruldu

        Adalet Bakanı Akın Gürlek, Adalet Hizmetlerinin Etkinliği Daire Başkanlığı'nın kurulduğunu açıkladı. Gürlek, "Yeni Daire Başkanlığımız; adliyelerimizin işleyişini güçlendirecek, performans ve verimliliği veri temelli takip edecek, personelimizin motivasyonunu artıracak ve vatandaşlarımıza sunulan hizmet kalitesini yükseltecektir" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06 Haziran 2026 - 09:48 Güncelleme:
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        Adalet Hizmetlerinin Etkinliği Daire Başkanlığı kuruldu

        Adalet Bakanı Akın Gürlek, "Bakanlığımız Personel Genel Müdürlüğü bünyesinde Adalet Hizmetlerinin Etkinliği Daire Başkanlığı kurmuş bulunuyoruz. Bu adım aynı zamanda vatandaşlarımızın adalet hizmetlerine daha kolay ulaşmasını hedefleyen Alo Adalet Hattı projemizin de önemli hazırlık süreçlerinden biridir" dedi.

        Adalet Bakanı Akın Gürlek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları söyledi:

        "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın ortaya koyduğu Türkiye Yüzyılı vizyonu doğrultusunda, adalet hizmetlerimizi daha erişilebilir, daha etkin ve daha hızlı hale getirmek hedefiyle önemli bir adımı daha hayata geçiriyoruz.

        Bu kapsamda Bakanlığımız Personel Genel Müdürlüğü bünyesinde Adalet Hizmetlerinin Etkinliği Daire Başkanlığı kurmuş bulunuyoruz. Bu adım aynı zamanda vatandaşlarımızın adalet hizmetlerine daha kolay ulaşmasını hedefleyen Alo Adalet Hattı projemizin de önemli hazırlık süreçlerinden biridir.

        Yeni Daire Başkanlığımız; adliyelerimizin işleyişini güçlendirecek, performans ve verimliliği veri temelli takip edecek, personelimizin motivasyonunu artıracak ve vatandaşlarımıza sunulan hizmet kalitesini yükseltecektir.

        Hedefimiz nettir. Türkiye Yüzyılı’nı adaletin yüzyılı kılmak; vatandaşımıza daha güçlü, daha hızlı ve daha erişilebilir adalet hizmeti sunmak. Adaletin Yüzyılı için kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz. Aziz milletimize ve adalet teşkilatımıza hayırlı olsun."

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