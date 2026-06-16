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        Haberler Gündem Güncel Son dakika: Adalet Bakanı Akın Gürlek, "e-Avukat uygulaması"nı tanıttı | Son dakika haberleri

        Adalet Bakanı Akın Gürlek, "e-Avukat uygulaması"nı tanıttı

        Adalet Bakanı Akın Gürlek, yakın zamanda hizmete alınan e-Avukat uygulamasına ilişkin paylaşımda bulundu. Uygulama sayesinde avukatların müvekkilleriyle ofislerinden görüntülü görüşme yapabildiğini belirten Gürlek, "Zaman ve erişim engellerini ortadan kaldırarak savunma hakkının daha etkin kullanılmasına katkı sunuyoruz" dedi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16 Haziran 2026 - 16:18 Güncelleme:
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        "e-Avukat uygulaması"nı tanıttı

        Adalet Bakanı Akın Gürlek, "Avukat dostu yaklaşımla hayata geçirdiğimiz e-Avukat uygulamamızla, zaman ve erişim engellerini ortadan kaldırarak savunma hakkının daha etkin kullanılmasına katkı sunuyoruz" dedi.

        "AVUKAT DOSTU YAKLAŞIMLA"

        Bakan Gürlek, sosyal medya hesabından, Adalet Bakanlığı'nın 'e-Avukat uygulaması'na ilişkin paylaşımını alıntılayarak açıklama yaptı.

        Gürlek, "Avukat dostu yaklaşımla hayata geçirdiğimiz e-Avukat uygulamamızla, zaman ve erişim engellerini ortadan kaldırarak savunma hakkının daha etkin kullanılmasına katkı sunuyoruz. Yakın zamanda hizmete aldığımız uygulama sayesinde avukatlarımız, müvekkilleriyle ofislerinden görüntülü görüşme yapabiliyor; adalet hizmetlerine daha hızlı, daha etkin ve daha erişilebilir şekilde ulaşabiliyor. Adalet hizmetlerinin sunum kalitesini artırmak için teknolojinin tüm imkanlarından faydalanmayı kararlılıkla sürdüreceğiz" dedi.

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