Adalet Bakan\u0131 Abdulhamit G\u00fcl Yarg\u0131 Reformu Strateji Belgesi, yeni adli y\u0131l\u0131n temel ajandas\u0131 ve yol haritas\u0131 niteli\u011fini ta\u015f\u0131maktad\u0131r. Yeni adli y\u0131l, reformcu ve kararl\u0131 bir yakla\u015f\u0131mla temel hak ve \u00f6zg\u00fcrl\u00fcklerin teminat\u0131 olan hukuk devleti ilkesini derinle\u015ftirme d\u00f6nemi olacakt\u0131r. Yarg\u0131 Reformu Strateji Belgesiyle milletimize taahh\u00fct etti\u011fimiz hedefleri demokratik ve \u00e7o\u011fulcu zeminde birer birer hayata ge\u00e7irece\u011fiz dedi.