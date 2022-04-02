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Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika: Adana'da annesini tabancayla vurarak öldüren genç tutuklandı
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Adana'da annesini tabancayla vurarak öldüren genç tutuklandı

Adana'da sokakta annesini tabancayla vurarak öldüren oğul tutuklandı, azmettirici olduğu iddia edilen zanlının babası adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Son dakika: Adana'da annesini tabancayla vurarak öldüren genç tutuklandı
Tartıştığı annesini vurdu!
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AA

İl Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, merkez Sarıçam ilçesi Şahintepe Mahallesi'nde 31 Mart'ta tartıştığı annesi Ayşe Okuyucu'yu (40) tabancayla öldürdükten sonra istirahatli özel harekat polisi tarafından yakalanan Kemal B'yi (23) azmettirdiği iddiasıyla baba Hazret B'yi (45) de gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan Kemal B. tutuklandı, baba Hazret B. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Hazret B'den bir süre önce boşanan Ayşe Okuyucu, 31 Mart'ta evinin önünde tartıştığı oğlu Kemal B. tarafından tabancayla vurulmuş, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirmişti.

Kaçmaya çalışan şüpheli Kemal B. ise silah sesini duyan istirahatli bir özel harekat polisi tarafından yaşanan kovalamacanın ardından yakalanmıştı.

Okuyucu'nun cenazesi, Adana Adli Tıp Kurumundaki otopsi işleminin ardından Kozan ilçesine bağlı Postkabasakal Mahallesi'ndeki mezarlıkta dün toprağa verilmişti.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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