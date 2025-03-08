Adana'da takla atıp ters dönen otomobili sürücüler düzeltti
Adana-Kozan karayolunda meydana gelen trafik kazasında bir otomobil ters döndü. Vatandaşlar el birliğiyle ters dönen aracı düzelttiler. O anlar kameraya yansıdı
Adana’nın Kozan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında takla atarak ters dönen otomobili vatandaşlar imece usulü düzeltti.
Kaza, Adana- Kozan Karayolu sanayi sitesi yolunda meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Ahmet Kılıç yönetiminde otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çarparak takla attı.
Ters dönen otomobilin sürücüsü yaralandı. Yaralı sağlık ekipleri tarafından ambulansla ilçe devlet hastanesine kaldırıldı. Çevredeki sürücülerin yardımı ile takla atan otomobil düzeltilerek yol açıldı.
Kaza ile ilgili polisin incelemesi sürüyor.