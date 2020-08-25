AA

Adana'nın Kozan ilçesi Kuyubeyli Mahallesi'nde, önceki gün öğle saatlerinde başlayan ve devam eden orman yangınına ekiplerin havadan müdahalesi tekrar başladı. Bölgedeki yangın söndürme helikopterleri, alevlerin ilerlemesini durdurmaya çalışıyor.

KARADAN VE HAVADAN ÇALIŞMA SÜRÜYOR

AA'da yer alan habere göre Adana ve çevre illerden gelen 153 arazöz ve çok sayıda personel de karadan yangının genişlemesini önlemek için çalışmalarını sürdürüyor. Bu arada bölgedeki yanan alanlar drone ile görüntülendi.

6 KÖY VE 800 HANE BOŞALTILDI

Yaban hayatını da olumsuz etkilediği gözlenen yangında telef olmuş bir kaplumbağanın görüntülenmesi üzüntüye neden oldu. Şu ana kadar 200 hektardan fazla ormanlık alanın zarar gördüğü, yangın nedeniyle bölgedeki 6 köy ve 800 hanenin boşaltıldığı öğrenildi.

90'DAN FAZLA EKİP MÜDAHALE EDİYOR

Rüzgarın etkisiyle yayılan yangına Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'den 90'dan fazla ekibin müdahale ettiği belirtildi.

2 yangın söndürme uçağı ve 6 yangın söndürme helikopterinin havadan müdahale ettiği yangında evlerinden tahliye edilenler ise Adana Valiliğince Kozan'daki yurtlara yerleştirildi.

BÖLGEYE VATANDAŞLAR SOKULMUYOR

Adana Valisi Süleyman Elban da bölgeye gelerek incelemelerde bulundu; yetkililerden yangının boyutu ve ilerleyişi hakkında bilgi aldı. Bölgeye giriş çıkışlar jandarma tarafından kısıtlanırken, vatandaşların bölgeye girmesine izin verilmiyor.

YANGINDA KUNDAKLAMA ŞÜPHESİ

Yetkililer, yangının aynı anda birkaç farklı noktada başlaması nedeniyle kundaklama olabileceği şüphesi üzerinde durduklarını belirtirken, çıkış sebebinin söndürüldükten sonra tespit edilebileceği ifade edildi. Bölgeye Adana İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı özel tim ve komando birlikleri de sevk edildi.