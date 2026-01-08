19 yaşındaki genç sokak ortasında bıçaklanarak hayatını kaybetti
Adana'nın Seyhan ilçesinde sokakta çıkan bıçaklı kavgada 19 yaşındaki Enes Doğan hayatını kaybetti. Bilinmeyen nedenle çıkan tartışmada vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklanan Doğan olay yerinde yaşamını yitirirken, şüpheli kaçtı. Polis, saldırganın yakalanması için çalışma başlattı
BİLİNMEYEN NEDENLE TARTIŞMA ÇIKTI
DHA'nın haberine göre olay; saat 04.00 sıralarında Adana’nın Seyhan ilçesinde meydana geldi. Enes Doğan, sokakta karşılaştığı kişiyle henüz bilinmeyen nedenle tartıştı.
OLAY KISA SÜREDE KAVGAYA DÖNÜŞTÜ
Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda şüpheli, Doğan’ı vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakladı. Doğan kanlar içinde yere yığılırken, şüpheli ise kaçtı.
HAYATINI KAYBETTİĞİ BELİRLENDİ
Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı kontrolde Doğan’ın hayatını kaybettiği belirlendi.
POLİS EKİPLERİ ÇALIŞMA BAŞLATTI
Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Doğan’ın cansız bedeni Adana Adli Tıp Kurumu’nun morguna kaldırıldı. Polis, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.