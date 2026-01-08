Adana’da Enes Doğan (19), sokakta tartıştığı kişi tarafından vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklanarak öldürüldü. Polis, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

BİLİNMEYEN NEDENLE TARTIŞMA ÇIKTI

DHA'nın haberine göre olay; saat 04.00 sıralarında Adana’nın Seyhan ilçesinde meydana geldi. Enes Doğan, sokakta karşılaştığı kişiyle henüz bilinmeyen nedenle tartıştı.

OLAY KISA SÜREDE KAVGAYA DÖNÜŞTÜ

Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda şüpheli, Doğan’ı vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakladı. Doğan kanlar içinde yere yığılırken, şüpheli ise kaçtı.

HAYATINI KAYBETTİĞİ BELİRLENDİ

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı kontrolde Doğan’ın hayatını kaybettiği belirlendi.

POLİS EKİPLERİ ÇALIŞMA BAŞLATTI

Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Doğan’ın cansız bedeni Adana Adli Tıp Kurumu’nun morguna kaldırıldı. Polis, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.