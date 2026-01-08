Habertürk
Habertürk
        Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika: Adana haberleri: 19 yaşındaki genç sokak ortasında bıçaklanarak hayatını kaybetti | Son dakika haberleri

        19 yaşındaki genç sokak ortasında bıçaklanarak hayatını kaybetti

        Adana'nın Seyhan ilçesinde sokakta çıkan bıçaklı kavgada 19 yaşındaki Enes Doğan hayatını kaybetti. Bilinmeyen nedenle çıkan tartışmada vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklanan Doğan olay yerinde yaşamını yitirirken, şüpheli kaçtı. Polis, saldırganın yakalanması için çalışma başlattı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.01.2026 - 15:24 Güncelleme: 08.01.2026 - 15:25
        Daha 19 yaşındaydı... Öldürüldü!
        Adana’da Enes Doğan (19), sokakta tartıştığı kişi tarafından vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklanarak öldürüldü. Polis, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

        BİLİNMEYEN NEDENLE TARTIŞMA ÇIKTI

        DHA'nın haberine göre olay; saat 04.00 sıralarında Adana’nın Seyhan ilçesinde meydana geldi. Enes Doğan, sokakta karşılaştığı kişiyle henüz bilinmeyen nedenle tartıştı.

        OLAY KISA SÜREDE KAVGAYA DÖNÜŞTÜ

        Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda şüpheli, Doğan’ı vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakladı. Doğan kanlar içinde yere yığılırken, şüpheli ise kaçtı.

        HAYATINI KAYBETTİĞİ BELİRLENDİ

        Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı kontrolde Doğan’ın hayatını kaybettiği belirlendi.

        POLİS EKİPLERİ ÇALIŞMA BAŞLATTI

        Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Doğan’ın cansız bedeni Adana Adli Tıp Kurumu’nun morguna kaldırıldı. Polis, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

        #adana
        #Son dakika haberler
