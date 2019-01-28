Lades Piliç markasıyla bilinen, Adana merkezli ve bölgenin ihracat şampiyonu olan 40 yıllık tavuk firması Garip Tavukçuluk, yüksek faiz oranları ve yem ham maddesi stokçuluğundan kaynaklı Adana 1. Asliye Ticaret Mahkemesi’ne başvurarak konkordato talep etti. Mahkeme, Garip Tavukçuluk'a 15 Ocak itibarıyla 3 aylık geçici mühlet tanıdı.

Garip Tavukçuluk'un, Adana’da 6000 m2 kapalı alan üzerinde kurulu yıllık 100.000 ton piliç eti işleme kapasitesine sahip kesimhane tesisleri; 20.000 metrekare kapalı alana sahip damızlık işletmeleri; 400.000 adet/hafta kapasiteli kuluçkahane; çok sayıda yetiştirme çiftliği ve yılık 200.000 ton yem üretim kapasitesine sahip yem fabrikası bulunuyor.

İşlerini kaybetmek istemeyen işçiler ve yetkililer, açlıktan ölme riskiyle karşı karşıya olan 3 milyon canlı tavuğun olduğunu belirterek firma önünde eylem yaptı.

Yaklaşık 650 çalışanımız ve bunların aileleri herkesin bir mağduriyeti söz konusu. Bizim tek derdimiz firmamız kapanmasın. çalışanlarımızdan memnunuz, insanlar burada ekmek yemeye devam etsin. Bu konuda devlet büyüklerimizden destek bekliyoruz

Planlama Şefi Serkan Dönmez, ekonomik sıkıntılardan dolayı konkordato talebinde bulunduklarını kaydederek, “Talebimiz kabul edildi fakat gerekli desteği alamadık. Sahada canlı hayvanlarımız mevcut fakat onlara maddi imkansızlıklardan dolayı yem gönderemedik. Onları yemsiz bırakmak zorunda kaldık. O hayvanların ölüm riski mevcut. ” şeklinde konuştu.

“Burada bölgenin ihracat şampiyonu olmuş bir firmadan bahsediyoruz”

Firmada şef olarak çalışan Yılmaz Börçün de işçi ve işveren olarak aile ortamında çalıştıklarını ifade ederek, “Bu işverenler neden bu duruma geldi? Neden bankalar faizlerini bu kadar arttırdı? Neden yem hammadde stokçuları ortaya çıkıp da uçuk rakamlar çıkardı? Devletten istediğimiz burada üretim olması. 40 bin kesimden 120 bin kesime çıkmış, devletine kaynak oluşturmuş ve bu bölgenin ihracat şampiyonu olmuş bir firmadan bahsediyoruz burada. Basit bir fabrika değil burası” dedi.

“İşverenim, ‘elinize sağlık arkadaşlar buraya kadarmış’ dedi ama biz gidemedik”

İşçilerden İlhan Ünal ise çok üzgün olduklarını söyleyerek, “Biz işimizi, ekmeğimizi bu fabrikaya borçluyuz ve bunları hak etmiyoruz. Bugün bana işverenim ‘elinize sağlık arkadaşlar buraya kadarmış’ dediler ama biz gidemedik. Bizim ekmeğimizi aşımızı verdi bu insanlar. Devletimiz elini bizden çekerse biz ne yapacağız?” diye konuştu.

Yüzlerce işçi işverenlerinin yanında olduklarını söyleyerek firma önünde eylem yapıp yetkililerden yardım istedi.

Tavukçuluk sektörünün önde gelen şirketlerinden Keskinoğlu da 11 Haziran 2018 tarihinde konkordato ilan etmişti ve geçici mühlet almasının ardından konkordatonun başarıya ulaşılacağının anlaşılmasıyla geçici mühlet 1 yıllık kesin mühlete çevrilmişti