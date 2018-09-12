Keskinoğlu tarafından yapılan açıklamada, “Keskinoğlu A.Ş. olarak, 11 Haziran 2018 tarihinde ticari faaliyetlerimizi aralıksız devam ettirebilmek için, nakit sıkışıklığı nedeniyle geçici süreliğine konkordato başvurusunda bulunmuştuk. Talebimiz mahkemece kabul edilerek 3 ay süreyle geçici mühlet kararı verilmişti. Şirketimizin finansal verilerinin incelenmesi sonrasında, 10 Eylül 2018 itibariyle; Akhisar 1. Asliye Hukuk Mahkemesi tarafından geçici mühlet kararının 2 ay daha uzatılmasına karar verilmiştir” denildi.

Bloomberg HT Tarım Editörü İrfan Donat'ın haberine göre, yönetim Kurulunun, faaliyetlerinin sürdürülmesi için uluslararası işbirlikleri de dahil olmak üzere; şirketi geliştirecek tüm fırsat ve imkanları değerlendirdiği belirtilen açıklamada, yaşanan sıkıntıları aşmak için operasyonel maliyetleri azaltacak hamleler yaparak karlılık odaklı büyüme stratejilerinin uygulandığı kaydedildi.

Keskinoğlu Yönetim Kurulu, ilave finansman için de çeşitli kurumlarla görüşmelerin sürdüğü bilgisini paylaştı.

Mevcut süreçte üretim ve ürün satışlarının devam ettiği ifade edilen açıklamada, “Var gücümüzle çalışıyoruz. 55 yıllık bir kurum olmanın yarattığı güvenle, tüm tedarikçilerimizin desteğini aldık. Şu anda 10 milyon dolayındaki canlı hayvanımızla üretimimizi sürdürüyor, ürünlerimizi de tüketicilerimize ulaştırıyoruz. Çiğ ve pişmiş piliç eti ürünleri olmak üzere toplam günlük 200 ton piliç eti ve günlük 2,5 milyon adedin üzerinde yumurta üretiyoruz” denildi.

Şirketimizi temsil etmeyen kişiler tarafından ortaya atılan iddialardaki spekülatif bilgilerin kamuoyuna aktarılmasının içinde bulunduğumuz bu hassas dönemde ticari ve sosyal paydaşlarımızı endişeye düşürdüğünü ve şirket faaliyetlerini olumsuz etkilediğini belirterek, tarafımızdan yapılmayan hiçbir açıklamaya itibar gösterilmemesi gerekir

Şirket yönetimi, ilerleyen dönemlerde de kamuoyunu bilgilendirmeye devam edeceklerini ifade etti.

Keskinoğlu Yönetim Kurulu, geçtiğimiz aylarda, şirketin yaşadığı konkordato süreci ve geleceğe yönelik stratejilerini Bloomberg HT'ye yaptıkları özel açıklamada ayrıntılı şekilde paylaşmıştı.

KONKORDATO NEDİR

Konkordato, "borçların yeniden yapılandırılması suretiyle iflasa tabi borçluların mali durumunun düzeltilerek iflastan kurtulmasını, diğer borçluların ise mali durumunun düzeltilmesini amaçlayan, alacaklıların da belirli bir tenzilatla veya vadede alacağına kavuşmasını sağlayan ve mahkemenin tasdikiyle taraflar açısından bağlayıcı hale gelen bir anlaşma" olarak tanımlanıyor.

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