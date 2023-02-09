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Adıyaman’ın köyleri ne durumda?

Kahramanmaraş ve Gaziantep'te 6 Şubat Pazartesi günü sabah saatlerinde yaşanan deprem felaketi çevre il ve ilçelerden de hissedildi. Yaşanan depremin yıkıcı etkisi 10 ilimizi vurdu. Bu illerimiz arasında yer alan Adıyaman’da da yıkılan binalar nedeniyle ölü ve yaralı sayısı giderek arttı. Şehrin merkezi ve Gölbaşı ilçesinde birçok kayıp meydana geldi. Peki kentte köyler ne durumda? Habertürk köy muhtarlarına ulaştı

Son dakika deprem haberi: Adıyaman’ın köyleri ne durumda?

Türkiye 6 Şubat Pazartesi günü Kahramanmaraş merkezli iki depremle sarsıldı. Her iki deprem, 10 kentte büyük bir felakete yol açtı.

Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun özel haberine göre depremden etkilenen illerden biri de Adıyaman oldu.

MUHTARLARA ULAŞTIK

Adıyaman merkez ve ilçesi Gölbaşı’nda büyük kayıplar verildi. Peki köylerde son durum ne? Adıyaman’ın 7 ilçesi ve yüzlerce köyü bulunuyor. Bu köylerden bazılarına ulaştık. Köy muhtarlarıyla telefonda görüştük. Muhtarlar yaşananları ve son durumlarını Habertürk’e anlattı.

"ÇADIRLARA İHTİYACIMIZ VAR"

Besni ilçesi Ali Erdemoğlu Mahallesi Muhtarı Mustafa Yalçın: "Köylerimiz çok zor durumda. Yol çatladı. Yiyecek sıkıntısı çekiyoruz. Çadırlarımızı kendi imkanlarımızla yaptık. Hava soğuk. Sadece bir TIR yardımı geldi. Elektrik sıkıntımız da var. Ulaşımımız sıkıntılı çok sıkıntıdayız. Çadırlara ihtiyacımız var."

"FAZLA GIDAYI İHTİYACI OLAN BÖLGELERE GÖNDERİYORUZ"

Gölbaşı ilçesi Akçabel Köyü Muhtarı Mahmut Kartal: "Köyümüz 250 haneli 550 kişilik bir yerleşim alanında oluşuyor. Sağlık durumumuz iyi. Gıda yardımı geldi. Trabzon, Tokat, Kastamonu’dan yardımlar geldi bize. Bir tek çadır gelmedi. Biz kendi imkanlarımızla çadırlarımızı kurduk ama uyuma yok. Duyduğumuz kadarıyla Gölbaşı yerle bir olmuş. Oradaki insanların çok ihtiyacı var. Bize gelen gıdalardan fazlasını ihtiyacı olan bölgeye gönderiyoruz. Biz sadece ihtiyacımız olanı alıyoruz. Bizim ihtiyacımız çadır."

"TEK İHTİYACIMIZ ÇADIR"

Kahta ilçesi Akalın köyü Muhtarı Erhan Şavran: "20 haneli köyüz. Evlerimizde çatlaklar oluştu bizim sadece ihtiyacımız çadır başka bir şeye ihtiyacımız yok. Bölgeye gelen çadırlar öncelikle yıkım olan bölgeye gönderiliyor. Bizim köye 10’a yakın çadır yeterli."

"2017 VE 2018'DE YENİ EVLER YAPILDI"

Samsat ilçesi Baraj Köyü Muhtarı Mehmet Türkmen: "Bizde 2017 ve 2018 yılında depremler meydana geldi. O dönem evlerimiz yıkıldı. Yeni evler yapıldı. Depreme dayanıklı evler yapıldı. O dönem yapılan bu evlerimizde çatlak bile oluşmadı. Bizim Adıyaman merkez çok kötü durumda."

"İLETİŞİM YOK, YOL YOK"

Sincik ilçesi Çat Köyü Muhtarı Şükrü Alpaydın: "Benim köyde sorun yok. Çok etkilenmedi. Ama birçok köyümüz sıkıntılı durumda ulaşamıyoruz. Yollar kardan dolayı kapalı. İletişim yok yol yok. Bizde bugün yolumuz açıldı geldim merkeze."

"3 KİŞİ HALA ENKAZ ALTINDA"

Sincik ilçesi Şahinbeyler köyü muhtarı Ramazan Öncel: "42 haneli köyümüz yerle bir oldu. Sadece bir ev yıkılmadı. 7 kişi hayatını kaybetti. 4 kişinin cenazesini çıkarabildik. 3 kişi halen enkaz altında. Cenazeleri ben pikabımla Malatya’ya götürdüm. Yollar yeni açıldı. Asker ekmek yardımında bulundu. Yardım edilmeye çalışıyor. Ama yardım gelmesi gecikiyor. Yardım TIR'ları bölgeye geldi ama henüz köye ulaşmadı.”

"YIKIM VAR AMA NEYSE Kİ CAN KAYBI YOK"

Tut ilçesi Elçiler Köyü Muhtarı Ali Elçi;"Köyümüzdeki evlerde yıkım var. Can kaybımız yok. Şehir merkezindeyiz. Şehir merkezinde de birlik beraberlik var. Yardımlar geliyor.”

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