18 Haziran 2020 Merkür gerilemesi burçları nasıl etkileyecek?

HABERTURK.COM / Ajanslar

Tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüse karşı alınan tedbirler kapsamında 15 Haziran’a kadar nöbet sistemi ile çalışması kararlaştırılan Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı’nda bugün itibari yargısal süreç ve duruşmalar başladı.

Sabahın erken saatlerinden itibaren adliyeye gelen vatandaşlar, giriş kapılarının önünde uzun kuyruklar oluşturdu. Sosyal mesafe kurallarının hiçe sayıldığı kuyrukta bekleyen vatandaşlar, görevlilerce ateş ölçer ile ateşleri ölçüldükten ve adliyeye giriş yapan vatandaş sayısı alındıktan sonra içeri alındı.

Duruşmaların yoğunluk gösterdiği günlerden biri olan bugün de adliye, koronavirüs salgınından önceki kalabalığı aratmadı.

GÜL: TÜM TEDBİRLERİ ALDIK

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "Adliyelerimiz yeni normale hazır. Bilim Kurulu tavsiyeleri doğrultusunda tüm tedbirleri aldık" dedi.

— Abdulhamit Gül (@abdulhamitgul) June 16, 2020

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Twitter hesabından Ankara Batı Adliyesi, Çanakkale Adliyesi, Doğubayazıt Adliyesi, İstanbul Adalet Sarayı, Kastamonu Adliyesi ve Konya Adliyesi'nin fotoğraflarını paylaşarak, "Adliyelerimiz yeni normale hazır. Bilim Kurulu tavsiyeleri doğrultusunda tüm tedbirleri aldık. Lütfen 'maske, mesafe ve hijyen' kuralına titizlikle uyalım" dedi.