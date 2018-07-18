Adnan Oktar grubu operasyonunda gözaltına alınan ve 'kedicik' olarak adlandırılan kadın şüpheliler, 29 Mayıs Hastanesinde sağlık kontrolünden geçiriliyor. Kedicikler sağlık kontrolünün ardından adliyeye götürülecek.

İHA'nın aktardığı habere göre, Adnan Oktar grubuna yönelik yapılan operasyonlarda gözaltına alınan şüphelilerin sağlık kontrolü devam ediyor. Operasyonda gözaltına alınan ve ‘kedicik’ olarak adlandırılan kadın şüpheliler, sağlık kontrolünden geçirilmek üzere 29 Mayıs Hastanesine getirildi. Kedicikler sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilecek.

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