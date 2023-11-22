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        Haberler Gündem Güncel Ağır tonajlı kamyonlarının eksik evraklarına rağmen geçişlerine izin verildi! 46 polise gözaltına alındı - Güncel haberler

        'Ağır tonaj' operasyonu! 46 polise gözaltı

        İstanbul'da ağır tonajlı hafriyat kamyonlarının eksik evraklarına rağmen geçişlerine izin verdikleri öne sürülen trafik polisi ve onlarla alakalı sivil kişilere yönelik düzenlenen rüşvet operasyonlarında 46 polis memuru gözaltına alındı. Polis memurlarının İstanbul İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş'ın talimatıyla açığa alındığı öğrenildi. Soruşturmanın ilk ayağında polis memurlarına rüşvet verdikleri belirlenen 59 kişi adli kontrol şartıyla serbest kaldı. İkinci aşamada düzenlenen operasyonda gözaltına alınan trafik polis memurların işlemleri devam ediliyor

        msekeroglu@cyh.com.tr
        Giriş: 22.11.2023 - 13:39 Güncelleme: 22.11.2023 - 13:57
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        'Ağır tonaj' operasyonu! 46 polise gözaltı
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        İstanbul’da 3 ayrı hafriyat firmasına ait yüksek tonajlı hafriyat kamyonlarının, eksik evraklı olmalarına rağmen denetimlerde idare edildiği yönünde gelen rüşvet ihbarı üzerine çalışma başlatıldı.

        Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre yapılan bu çalışmalar kapsamında toplamda 67 eylemde 46 polis memuru ve 62 sivil kişinin rüşvet olayına karıştığına yönelik izlere ulaşıldı.

        İLK RÜŞVETİ VERENLER ALINDI

        Yapılan tespitlerin ardından 7 Kasım günü ilk operasyon için düğmeye basıldı. İki aşamalı olarak planlanan rüşvet operasyonunun ilk aşamasında 59 sivil kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanların hepsi çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

        46 POLİS GÖZALTINDA

        Rüşvet operasyonun ikinci aşamasında ise 21 Kasım sabahı, İstanbul merkezli 6 ilde operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonlarda İstanbul’da 37, Kocaeli’de 5, Bitlis, Muş, Gümüşhane ve Şırnak’ta birer kişi olmak üzere toplam 46 polis memuru yakalanarak gözaltına alındı.

        EMNİYETTEKİ SORGULARI SÜRÜYOR

        Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekiplerince yapılan rüşvet operasyonda gözaltına alınan 46 polis memurunun emniyetteki işlemleri sürüyor.

        İSTANBUL VALİLİĞİ'NDEN AÇIKLAMA

        İstanbul Valiliği de operasyon hakkında açıklama yaptı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

        "İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince; "rüşvet almak/vermek" suçu ile ilgili yürütülen projeli ve teknik takipli operasyon kapsamında; 2022 ve 2023 senelerinde toplam 67 farklı eylemde, 62 sivil şahsın rüşvet verdiği, 46 polis memurunun rüşvet aldığı tespit edilmiştir.

        Şüpheli şahısların yakalanmasına yönelik başlatılan operasyonlarda 59 sivil şahıs yakalanarak adli makamlara sevk edilmiştir. Bu kapsamda İstanbul, Kocaeli, Bitlis, Muş, Gümüşhane ve Şırnak'ta toplam 46 adrese baskın düzenlenmiş, eylemlere karıştıkları tespit edilen 46 polis memuru yakalanmıştır.

        Yakalanan şahısların emniyetteki işlemleri devam etmektedir."

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