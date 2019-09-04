Ağustos ayında ihracat 13 milyar 150 milyon dolar, ithalat 15 milyar 526 milyon dolar oldu. Dış ticaret açığı ağustosta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 9.88 azalarak 2 milyar 376 milyon dolara indi. İhracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 84.7 oldu.

İHRACAT SEKİZ AYDA YÜZDE 2.9 ARTTI

2019 yılının ilk 8 ayında ihracat yüzde 2.9 artış gösterdi, ithalat ise yüzde 16.9 azaldı. 8 ayda ihracatın ithalatı karşılama oranı geçen sene 69.2 iken bu sene yüzde 85.6'ya çıktı.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan yaptığı açıklamada "Haziran ayındaki uzun Bayram tatili etkisini Temmuz ayındaki yükseliş ile ortadan kaldıran ihracatımız Ağustos ayında da bu yükselişine devam etmiştir. GTS’ye göre Ağustos ayında bir önceki yılın aynı ayına kıyasla yüzde 1,69 oranında artan ihracat 13 milyar 150 milyon dolara çıkmıştır. Ağustos ayında İthalatımız ise yüzde 0,27 azalarak 15 milyar 526 milyon dolara gerilemiştir. 2019 yılının Ocak-Ağustos döneminde ihracatımız yüzde 2,86 artışla 117,3 milyar dolara ulaşmıştır. Bu rakam aynı zamanda Cumhuriyet tarihimizin en yüksek ilk 8 aylık ihracat rakamıdır. Son 12 aylık dönemde ise, ihracatımız bir önceki yıla göre yüzde 5,56 oranında artış ile 180 milyar 122 milyon dolara ulaşmıştır. İhracatımız 2018 yılında olduğu gibi 2019 yılında da büyüme performansımızı olumlu etkilemeye devam ediyor. 2018 yılının tamamında ekonomik büyümeye 1,9 puan olan net ihracatın katkısı 2019 yılının ilk çeyreğinde 12,2 puan seviyesine yükselmiştir" dedi.

Ağustos ayında dış ticaret açığının bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 9,88 azalarak 2 milyar 376 milyon dolara gerilediğine dikkat çeken Pekcan "2019 yılında dış ticaret açığımızdaki hızlı azalış, ekonomimizin dış finansman ihtiyacını azaltarak ekonomiye stratejik bir katkı sunmaktadır. Yılın ilk 8 ayında dış ticaret açığımızdaki daralma 31,1 milyar dolar seviyesinde gerçekleşmiştir. Diğer bir ifade ile ülke ekonomimizin geçen yılın aynı dönemine göre dış finansman ihtiyacı 31,1 milyar dolar azalmıştır" diye konuştu.

'ÖNEMLİ İVME YAKALADIK'

2018 yılının Ağustos ayında yüzde 83,1 olan ihracatın ithalatı karşılama oranının 2019 yılının Ağustos ayında yüzde 84,7 düzeyine yükseldiğine dikkat çeken Pekcan şöyle konuştu: "Son dönemde Bakanlığımızca finansmandan dijitalleşmeye, yeni pazar stratejilerinden ticaret diplomasisine, sivil toplumla istişare mekanizmalarından ihracatın tabana yayılması faaliyetlerine kadar atılan adımların da katkısıyla ihracatımız önemli bir ivme yakalamıştır. İhracatımızdaki bu momentum, Çin’in dahi aylık olarak ihracatının düştüğü, ticarette korumacılık eğilimlerinin arttığı, Avrupa’nın ekonomisinde yavaşlamanın olduğu bir dönemde görülmüştür. 2019 yılı boyunca Türkiye ihracatındaki bu olumlu gelişmelerin sürmesini beklenmektedir."

MOTORLU KARA TAŞITLARI YİNE İLK SIRADA

Ağustos ayında en fazla ihracat yapılan fasıl yine motorlu kara taşıtları oldu. “Motorlu Kara Taşıtları” faslında ihracat Ağustos ayında yüzde 12,6 artışla 1 milyar 514 milyon dolar oldu. En fazla ihracat yapılan diğer fasıllar ise “Kazanlar ve makineler” (1 milyar 310 milyon dolar) ve “Örme giyim eşyası ve aksesuarı” (740 milyon dolar) şeklinde sıralandı.

EN FAZLA İHRACAT YAPILAN ÜLKE ALMANYA

Ağustos ayında en fazla ihracat yapılan ülkeler Almanya, İngiltere ve Irak olurken ithalatta ise ilk üç sırayı Rusya Federasyonu, Çin ve Almanya aldı. Ağustos ayında ihracatçılar 205 farklı ihracat pazarına ulaştı.