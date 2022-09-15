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Konut satışları ağustosta düştü 0:00 / 0:00

HABERTURK.COM

TÜİK ağustos ayı konut satış istatistiklerini yayımladı.

Buna göre Türkiye genelinde konut satışları ağustos geçen yılın aynı ayına göre yüzde 12.7 düşerek 123 bin 491 oldu.

Ağustos ayında konut satışlarında İstanbul 18 bin 485 satış ve yüzde 15 ile en yüksek paya sahip oldu. İstanbul'u 9 bin 736 satış ve yüzde 7.9 pay ile Ankara, 6 bin 395 satış ve yüzde 5.2 pay ile İzmir izledi. Konut satış sayısının en az olduğu iller sırasıyla 41 konut ile Hakkari, 63 konut ile Ardahan ve 101 konut ile Bayburt oldu.

Konut satışı, Ağustos 2022:



Konut satışları 2022 Ocak-Ağustos döneminde ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 17.7 artarak 943 bin 791 adede ulaştı.

Konut satış sayısı, Ağustos 2022:

YABANCIYA SATIŞTA ANTALYA İLK SIRADA

Yabancılara yapılan konut satışları ağustos ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 10.1 azalarak 5 bin 273'e geriledi. Ağustos ayında toplam konut satışları içinde yabancılara yapılan konut satışının payı yüzde 4.3 oldu. TÜİK verilerine göre Yabancılara yapılan konut satışlarında ilk sırayı bin 814 konut satışı ile Antalya aldı. Antalya'yı bin 750 konut satışı ile İstanbul ve 317 konut satışı ile Mersin takip etti.

Yabancılara yapılan konut satışı, Ağustos 2022: