        Son dakika: Ahırın çatısından düştü, 25 gün sonra hayatını kaybetti | Son dakika haberleri

        Ahırın çatısından düştü, 25 gün sonra hayatını kaybetti

        Samsun'da 64 yaşındaki Ali Sevinç, ahırının çatısını tamir ederken düşüp, ağır yaralandı. 2 Şubat'ta meydana gelen olayda hastaneye kaldırılan Sevinç, doktorların tüm müdahalesine rağmen 25 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti

        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 27.02.2026 - 16:04
        25 gün sonra hayatını kaybetti
        Samsun’un Tekkeköy ilçesinde kendisine ait ahırın çatısını tamir ederken düşerek ağır yaralanan 64 yaşındaki Ali Sevinç, tedavi gördüğü hastanede 25 gün sonra hayatını kaybetti.

        ÇATI TAMİRİSİ SIRASINDA DÜŞTÜ

        İHA'daki habere göre olay, 2 Şubat tarihinde Yağbasan Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Ali Sevinç (64), kendisine ait tek katlı ahırın çatısını tamir ettiği sırada dengesini kaybederek düştü.

        HASTANEYE KALDIRILDI

        Ağır yaralanan Sevinç, olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından Samsun’daki özel bir hastaneye kaldırıldı.

        TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN HAYATINI KAYBETTİ

        Hastanede tedavi altına alınan Ali Sevinç, doktorların tüm müdahalesine rağmen bugün hayatını kaybetti. Sevinç’in cansız bedeni otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu Samsun Grup Başkanlığı’na gönderildi.

