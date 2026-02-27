Samsun’un Tekkeköy ilçesinde kendisine ait ahırın çatısını tamir ederken düşerek ağır yaralanan 64 yaşındaki Ali Sevinç, tedavi gördüğü hastanede 25 gün sonra hayatını kaybetti.

ÇATI TAMİRİSİ SIRASINDA DÜŞTÜ

İHA'daki habere göre olay, 2 Şubat tarihinde Yağbasan Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Ali Sevinç (64), kendisine ait tek katlı ahırın çatısını tamir ettiği sırada dengesini kaybederek düştü.

HASTANEYE KALDIRILDI

Ağır yaralanan Sevinç, olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından Samsun’daki özel bir hastaneye kaldırıldı.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN HAYATINI KAYBETTİ

Hastanede tedavi altına alınan Ali Sevinç, doktorların tüm müdahalesine rağmen bugün hayatını kaybetti. Sevinç’in cansız bedeni otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu Samsun Grup Başkanlığı’na gönderildi.