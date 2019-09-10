Habertürk'ten Saliha Çolak'ın haberine göre, AK Parti Merkez Yönetim Kurulu kararıyla kesin ihraç talebiyle disiplin kuruluna sevk edilen Ahmet Davutoğlu için ihraç gerekçeleri maddelerle sıralandı.

7 gün için savunma isteyen Disiplin Kurulu, Davutoğlu'nun basın yayın araçları ile sosyal medya paylaşımlarındaki yaptığı açıklamaları örnek gösterdi.

İŞTE O GEREKÇELER

AK Parti'den kesin ihraç talebine neden olan gerekçeler özetle şöyle sıralandı:

- 30 Haziran 2019 - Elazığ'daki Gönül Dostları Buluşması: "Devlet makamını bir trol çetelerinin tuzaklarına mahkum edenlere karşı 3 yıl sustuk. Eğer işler iyi gitmiş olsaydı kıyamete kadar susardık."

- 23 Ağustos 2019 - Sakarya konuşması: "Kimse ümmeti tekeline alamaz. Kimse bu ümmet benim partimin tekelindedir diyemez. Ümmetten kastedilen yalılarda oturup Türkiye'yi dizayn etmeye çalışanlarsa biz o topluluktan değiliz."

- 22 Nisan 2019 - Amerika'nın Sesi internet sitesi röportajı: "Bugün bu üç hedef (yasaklar, yolsuzluk ve yoksulluk) konusunda da hangi konumda bulunduğumuzun samimi bir muhasebesini yapmaksızın siyasete yeniden itibar kazandırmak ve topluma yeni bir güven verebilme çok güç görünmektedir."

- 30 Temmuz 2019 - Financial Times röportajı

- 18 Temmuz 2019 - BBC News ve Yavuz Oğhan röportajı

- 28 Ağustos 2019 - TV5'teki demeçler: "Terörle mücadele defterleri açılırsa birçok insan, insan yüzüne çıkmaz."

- 22 Mayıs Ankara, 28 Mayıs Diyarbakır, 2 Haziran Konya iftar programlarındaki konuşma ile 9 Ağustos'taki Konya'daki bayramlaşma törenindeki konuşması.