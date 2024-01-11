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        Haberler Gündem Son dakika: Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş'tan kayıp çocuk açıklaması

        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş'tan kayıp çocuk açıklaması

        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, kayıp çocuk iddiaları hakkında, "Depremzede bin 912 çocuktan bir tanesi bile kayıp değil" dedi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.01.2024 - 15:09 Güncelleme: 11.01.2024 - 15:09
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        Bakan Göktaş'tan kayıp çocuk açıklaması
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        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Ankara'da düzenlenen Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Koordinasyon Kurulu Toplantısı'nda konuştu.

        Bakan Göktaş, "Çocuklarımızın bu kirli siyasete alet edilmesini kınıyorum. 1912 çocuğumuzdan bir tanesinin bile kayıp olması durumunun söz konusu olmadığını ilan ediyorum. Bakın bu çocukların kimlik tespitleri devletin bütün birimleriyle ele alındı yapıldı. Sağlık Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Adalet Bakanlığı bütün paydaşlarla beraber titizlikle yapıldı ve dolayısıyla bir tanesinin bile kayıp durumunun söz konusu olmadığının altını çiziyorum" dedi.

        "Büyük bir haksızlık" diyen Göktaş, "Yasal haklarımızı kullanacağımızı ve sonuna kadar takipçisi olacağımızı kamuoyunun bilgisine sunmak istiyorum" diye konuştu.

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