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        Haberler Gündem Politika Son dakika: AK Parti, grup yönetimini belirleyecek | Son dakika haberleri

        AK Parti, grup yönetimini belirleyecek

        AK Parti TBMM Grubu'nda, grup yönetiminin belirlenmesi için 28 Mayıs'ta seçim yapılacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.05.2025 - 11:07 Güncelleme: 24.05.2025 - 11:07
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        AK Parti, grup yönetimini belirleyecek
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        AK Parti Grubu, 28 Mayıs Çarşamba günü basına kapalı toplanacak. Toplantıda, grup yönetiminin belirlenmesi amacıyla Grup İç Yönetmeliği'nin ilgili maddelerine göre seçim yapılacak.

        AK Parti, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un görev süresinin dolması nedeniyle 28. Dönem ikinci devre başkanlık seçiminin ardından, 11 Haziran'da TBMM Başkanlık Divanında görev alacakları belirleyecek.

        Anayasa ve TBMM İç Tüzüğü hükümleri gereğince, TBMM Başkanı seçiminin 3 Haziran'da gerçekleştirilmesi planlanıyor.

        Komisyon başkanı seçimlerinin ise 12 Haziran Perşembe günü yapılması bekleniyor.

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