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        Haberler Gündem Politika Son dakika: AK Partili Çelik, Kılıçdaroğlunun açıklamalarını değerlendirdi

        AK Partili Çelik, Kılıçdaroğlunun açıklamalarını değerlendirdi

        AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun dün yaptığı açıklamaları eleştirdi. Çelik, "Kılıçdaroğlu'nun bugün söyledikleri siyaseten yok hükmündedir" dedi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.08.2023 - 13:43
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        Çelik'ten Kılıçdaroğlu'na eleştiri
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        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarına ilişkin "Nitelikli bir siyasetçi olmadığını biliyorduk. Yaptığı açıklamalarla zerre miktar demokrasi adabına sahip olmadığını da gördük." değerlendirmesinde bulundu.

        Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, demokrasi tarihi açısından siyasi katılım oranı yüksekliği ve şeffaflığıyla çok yüksek standartlara sahip şekilde gerçekleştirilen seçimin net ve tartışmasız sonucunda milletin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı yeniden Cumhurbaşkanı seçtiğini ve Meclis'te çoğunluğu da Cumhur İttifakı'na verdiğini kaydetti.

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        Bu gerçeği anlamayan tek kişinin defalarca sandıkta hezimete uğramasına rağmen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu olduğunu belirten Çelik, Kılıçdaroğlu'nun dünkü açıklamasında yine Cumhurbaşkanı Erdoğan ve seçim sonuçlarına saldırdığını ifade etti.

        Çelik, şunları kaydetti:

        "Sayın Kılıçdaroğlu'nun nitelikli bir siyasetçi olmadığını biliyorduk. Yaptığı açıklamalarla zerre miktar demokrasi adabına sahip olmadığını da gördük. Cumhurbaşkanlığı seçim süreci boyunca terör odağı Kandil'e karşı net bir tavır koyamayan, Kandil'den yapılan geceli gündüzlü kendisine destek açıklamalarını net bir şekilde reddedemeyen Kılıçdaroğlu, halen seçim sonuçlarının şaibeli olduğundan bahsediyor. Kılıçdaroğlu'nun söz konusu tutumuna, aziz milletimiz sandıkta gerekli cevabı vermiştir; Kılıçdaroğlu sayısını hatırlamakta zorlandığımız kez sandıkta hezimetle karşılaşmıştır."

        Kılıçdaroğlu'nun, CHP'ye gönül verenlerin demokratik iradesini istismar etmeyi sürdürdüğünü ifade eden Çelik, Kılıçdaroğlu'nun bu iradeye saygı duymak yerine kendi koltuğunu sağlama almak için çirkin sözlerle milli iradeye saldırdığını belirtti.

        Çelik, "CHP'ye gönül veren vatandaşlarımızın da tanıklığıyla Kılıçdaroğlu'nun gerçeklikle bağı kopmuş, siyasi tutumu demokrasi karşıtlığına dönüşmüştür. Terör odağı Kandil'in 'Cumhuriyet'i yeniden kurma, siyasi özerklik, terörist başına imtiyaz'dan bahsettiği dönemde suskun kalan Kılıçdaroğlu'nun bugün söyledikleri siyaseten yok hükmündedir." değerlendirmesinde bulundu.

        Ömer Çelik, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ise milletin her defasında artarak yinelenen desteğiyle cumhurbaşkanı olarak millete hizmet etmeyi, ülkenin hak ve menfaatlerinin korunmasına liderlik yapmayı sürdürdüğünü kaydetti.

        #Ömer Çelik
        #AK Parti
        #Kemal Kılıçdaroğlu
        #Son dakika haberler
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