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AK Partili Çelik'ten Kılıçdaroğlu'na tepki

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun sözlerine tepki gösterdi. ÇElik, "Cumhur İttifakı dimdik yol yürümeye devam ediyor. Kılıçdaroğlu ve bileşenlerine verdiğimiz en net cevap, dimdik yol yürümeye devam etmektir" dedi.

Son dakika: AK Partili Çelik'ten Kılıçdaroğlu'na tepki - Haberler
AK Partili Çelik'ten Kılıçdaroğlu'na tepki
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HABERTURK.COM

AK Partili Ömer Çelik, Twitter'dan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun grup toplantısındaki sözlerine Twitter'dan cevap verdi.

Çelik şunları söyledi:

"Milletimizin yararına herhangi bir siyaset üretme kabiliyetine sahip olmayan Kılıçdaroğlu’nun açıklamalarını ibretle takip ediyoruz. Kendisine biçtiği yegâne misyonun Cumhur İttifakı içerisinde çatlak aramak olduğunu görüyoruz. Oysa çatlak, Kılıçdaroğlu’nun kendi ittifakındadır.

Kılıçdaroğlu’nun sahiplendiği ittifakın “siyasi tutkalı” yok. Bu yüzden kendi çatlaklarını kapatmak için Cumhur İttifakı’na saldırıyor.

Cumhur İttifakı dimdik yol yürümeye devam ediyor. Kılıçdaroğlu ve bileşenlerine verdiğimiz en net cevap, dimdik yol yürümeye devam etmektir.

Cumhur İttifakı kendini çok net ifade eden, ilkeleri açık ve ortaya çıkışı milletimizin iradesine dayanan bir ittifaktır. Kılıçdaroğlu sahiplendiği ittifakın neye dayandığını ve nasıl yürüdüğünü kamuoyuna açıklamaya gayret etmelidir. Çatlaklar ve sisli söylemler kendilerindedir.

Kılıçdaroğlu, kendi ittifakı içerisinde Türkiye’nin bütünlüğünü hedef alanlara karşı niye susuyor? Cumhuriyetimizi ve demokrasimizin değerlerini tehdit edenlere niye ses çıkarmıyor. Atatürk’e saygısızlık edenlere neden tek kelime etmiyor?

Cumhur İttifakı, Türkiye’nin karşı karşıya olduğu tehditler karşısında ilkeli bir mücadeleyi omuz omuza yürüten en güçlü harekettir. Bu mücadelede dış rakiplerimizden çok içerde muhalefet siyaseti yerine husumet siyaseti peşinde koşanlara vakit ayırmak zorunda kalıyoruz maalesef.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu’nun kendi partisi ve ittifakı hakkında hiçbir siyasi iddiası olmadığını yine gördük. Kılıçdaroğlu her türlü siyasi iddiayı terketmiş, tek vazifesi Cumhur ittifakını zayıflatmak olan bir misyon peşinde koşuyor."

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