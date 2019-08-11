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Son dakika: Akdeniz'de bir deprem daha! Marmaris açıkları sallandı! (Son depremler)

Son dakika deprem haberi Akdeniz'den Marmaris açıklarından geldi. AFAD'ın verilerine göre bugün saat 15.35'de 4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Sabah saatlerinde Akdeniz'de Girit Adası açıklarında 3.5 ve 4.8 büyüklüklerinde iki deprem daha meydana gelmişti. İşte Türkiye ve çevresinde meydana gelen son depremler

deprem

Akdeniz'de 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Akdeniz'de saat 15.35'te 4 büyüklüğünde deprem yaşandı. Depremin 6,6 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.

AKDENİZ'DE SABAH SAATLERİNDE 2 DEPREM

Akdeniz'de Girit Adası açıklarında bugün sabah saat 09.59'da ve 10.02'de 3.5 ve 4.8 büyüklüklerinde iki deprem daha meydana gelmişti. Depremlerde herhangi bir hasar meydana gelmedi.

SON DEPREMLER - 11 AĞUSTOS

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü (KRDAE) Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi (BDTİM) verilerine göre, Türkiye'de ve çevresinde meydana gelen son depremler şöyle:

Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer
---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ --------------
2019.08.11 15:35:09 35.2775 27.8112 16.0 -.- 3.7 3.7 AKDENIZ
2019.08.11 15:25:10 39.2718 28.2470 5.4 -.- 2.1 -.- YOLCUPINAR-SINDIRGI (BALIKESIR)
2019.08.11 13:13:35 37.8770 29.6213 7.4 -.- 1.9 -.- TUTLUCA-BOZKURT (DENIZLI)
2019.08.11 12:35:38 39.0803 40.3035 5.0 -.- 2.0 -.- GUNGOREN-(BINGOL)
2019.08.11 12:15:55 37.8600 29.5922 8.3 -.- 2.4 -.- TUTLUCA-BOZKURT (DENIZLI)
2019.08.11 11:18:27 40.6788 29.0272 9.0 -.- 1.9 -.- KOCADERE-CINARCIK (YALOVA)
2019.08.11 10:02:51 34.3712 25.0543 11.4 -.- 4.7 4.8 GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ)
2019.08.11 09:59:03 34.4167 24.9992 14.2 -.- 3.4 3.5 GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ)
2019.08.11 09:48:37 37.8375 29.6652 1.1 -.- 1.6 -.- CARDAK (DENIZLI)
2019.08.11 09:41:57 37.8263 29.7520 7.8 -.- 2.1 -.- CARDAK (DENIZLI)
2019.08.11 09:16:41 37.8273 29.7467 9.7 -.- 2.0 -.- CARDAK (DENIZLI)
2019.08.11 09:01:34 36.2928 36.3958 2.5 -.- 1.8 -.- TERZIHUYUK-REYHANLI (HATAY)
2019.08.11 08:33:21 38.8233 26.4167 14.1 -.- 2.1 -.- EGE DENIZI
2019.08.11 07:43:59 40.2625 25.6315 11.2 -.- 1.7 -.- EGE DENIZI
2019.08.11 06:30:45 37.8333 29.6687 6.0 -.- 1.9 -.- CARDAK (DENIZLI)
2019.08.11 04:10:11 40.4593 28.0425 5.9 -.- 2.1 -.- CAKILKOY-ERDEK (BALIKESIR)
2019.08.11 04:07:54 37.8368 29.7280 7.7 -.- 1.4 -.- CARDAK (DENIZLI)
2019.08.11 04:06:41 37.8887 29.7190 4.4 -.- 1.6 -.- CARDAK (DENIZLI)
2019.08.11 04:00:43 37.8312 29.7260 13.0 -.- 1.2 -.- CARDAK (DENIZLI)
2019.08.11 03:18:25 37.8465 29.7352 6.2 -.- 3.1 3.1 CARDAK (DENIZLI)
2019.08.11 01:56:21 37.8567 29.7523 8.8 -.- 2.1 -.- CARDAK (DENIZLI)
2019.08.11 00:05:47 37.8568 29.6685 7.6 -.- 1.6 -.- CARDAK (DENIZLI)

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