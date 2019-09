Kocaeli İzmit'te, bu sabah saatlerinde Ömer Türkçakal Bulvarı'nda akılalmaz bir kaza meydana geldi. S.A. (44) yönetimindeki otomobil, yaya geçidinden yolun karşısına geçmeye çalışan Züleyha K.'ye (38) çarptı. Züleyha K. çarpmanın etkisiyle havalanarak iki yol arasındaki bariyerlerin arasına düştü. Bu sırada Züleyha K.'nin arkasından yaya geçidinden geçmeye çalışanlar, kazanın şokunu yaşadı.

AMBULANSLA HASTANEYE KALDIRILDI

DHA'da yer alan habere göre çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine 112 Acil ekibi sevk edildi. Bu sırada aracıyla tesadüfen yoldan geçen doktor S.A. da yaralanan kadının yardımına koştu. Kaza yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Züleyha K., Kocaeli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

KABURGALARI VE KALÇASI KIRILDI

Tedaviye alınan Züleyha K.'nin kaburgasında ve kalçasında kırıklar olduğu belirlendi. Kaza anı bölgedeki bir güvenlik kamerası tarafından an be an görüntülendi.