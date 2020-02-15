İHA

Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakçılık Büro Amirliği ekipleri, merkez Seyhan ilçesi, Gürselpaşa Mahallesi'ndeki bir emlakçıda kobra zehri olduğu bilgisine ulaştı.

PİYASA DEĞERİ 3.5 MİLYON LİRA

Polis bu bilgi üzerine adrese baskın yaptı. Emlakçıda yapılan aramada piyasa değeri 3.5 milyon lira olan 314 tüp kobra zehri ele geçirdi. Olayla ilgili H.K., M.Ş.E., O.U. ve U.Y. gözaltına alındı.

KİMSE ZEHİRİ SAHİPLENMEDİ

İHA'da yer alan habere göre zanlılar emniyetteki ifadesinde zehirleri M.E. isimli bir kişinin getirdiğini ileri sürdü. Gözaltına alınan M.E. ise zehri bir yıl önce O.U.'nun kendisini arayarak ellerinde kobra zehri olduğunu satmaları için kendisinden yardım istediğini öne sürdü.

KANSER TEDAVİSİ VE KOZMETİKTE KULLANILIYOR

Kobra zehrinin gerçek mi sahte mi olup olmadığının belirlenmesi için İl Sağlık Müdürlüğüne gönderileceği öğrenildi. Bu arada kobra zehrinin başta kanser tedavisinde, kozmetik ürünlerinde kullandığı bu nedenle çok ender bulunduğu ve pahalı olduğu belirtildi.