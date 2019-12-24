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HaberlerGündemSON DAKİKA AKILALMAZ ÖLÜM! Yemek masası getirdiği evde merdivenden yuvarlanıp öldü

Yemek masası getirdiği evde merdivenden yuvarlanıp öldü

Karabük'te, müşterisine getirdiği yemek masasını taşırken fenalaşan Ersin Aksoy (40),8 basamaklı merdivenden yuvarlandı. Kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Aksoy´un kalp rahatsızlığının olduğu öğrenildi

merdivenden düşüp öldü
DHA

Karabük'te, Karabük Köyü Mahallesi Bilim Sokak'ta bulunan Mustafa Şahin'e ait 2 katlı evde insanı hayrete düşüren bir olay meydana geldi. Mobilya atölyesinde çalışan Ersin Aksoy (40),müşterisi Mustafa Şahin´e getirdiği mutfak masasını "Tek başıma taşırım" dedikten sonra ikinci kattaki merdivenlerin başına kadar getirdi.

SENDELEYİP 8 BASAMAK YUVARLANDI

DHA'da yer alan habere göre burada biraz mola verdikten sonra Mustafa Şahin'e "Biraz iyi değilim" diyen Ersin Aksoy, sendeleyerek 8 basamaklı merdivenlerden yuvarlandı. Başına darbe alan Ersin Aksoy, hareketsiz kaldı.

EVLİ VE 3 ÇOCUK BABASIYDI

Haber verilmesiyle gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürülen evli ve 3 çocuk babası Ersin Aksoy, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

İKİ HAFTA ÖNCE ANJİYO OLMUŞ

Ersin Aksoy'un kalp rahatsızlığının bulunduğu ve 2 hafta önce Ankara´da bir hastanede anjiyo olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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