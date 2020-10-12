Son dakika alarmı! Meteoroloji bu kez Ege için uyardı! Sel, dolu, fırtına - Hava durumu

HABERTURK.COM / AA

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıya göre, yarın Kıyı Ege (İzmir, Aydın, Muğla, Manisa) ile Edirne'nin güneyi, Balıkesir'in batı kıyıları (Edremit, Ayvalık, Burhaniye, Havran, Gömeç ilçeleri) ve Çanakkale çevrelerinde kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli, gök gürültülü sağanak öngörülüyor.

Diğer yandan yağışlarla birlikte güneybatı yönünden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km) fırtına bekleniyor. Fırtına akşam saatlerinde etkisini kaybedecek.

Ani sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, yerel dolu yağışı ve hortum gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

METEOROLOJİ'DEN UYARI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan gök gürültülü sağanak yağış uyarısına ilişkin şu bilgiler verildi:

"Yarın (13.10.2020 Salı) Kıyı Ege (İzmir, Aydın, Muğla, Manisa) ile Edirne'nin Güneyi, Balıkesir'in batı kıyıları (Edremit, Ayvalık, Burhaniye, Havran, Gömeç ilçeleri) ve Çanakkale çevrelerinde; kuvvetli (21-50 kg/m2) ve yer yer çok kuvvetli (51-75 kg/m2) gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı (ani sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, yerel dolu yağışı ve hortum oluşma riski vb.) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir."

Açıklamada; ani sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç veya direklerin devrilmesi yönünde uyarı yapıldı.