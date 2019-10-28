Giresun'un Yağlıdere ilçesinde dün gece etkili olan şiddetli fırtına sonucu yarı ahşap olan bir eve yıldırım düştü. Yıldırım düşmesi sonucu yangının başladığı evde alevler kısa sürede etrafı sardı. Ahmet (90) ve oğlu Osman Çil'in (60) hayatını kaybettiği yangında küle dönen 3 katlı evden 1'i bebek 6 kişiyi ise köylülerin kurtardığı ortaya çıktı.

OĞLUNUN ELİNİ BIRAKMADI

İHA'da yer alan habere göre olay yerine gelen ekiplerin yangına yaptığı müdahalenin ardından ise baba Ahmet Çil ile engelli oğlu Osman Çil’in cansız bedenlerine ulaşıldı. Olayda hayatını kaybeden baba ve oğlunun cansız bedenlerinin, odanın içerisinde birbirinin elini tutmuş halde bulunduğu öğrenildi. Çıkan yangınla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.