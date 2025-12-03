Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Politika Son dakika: Ali Babacan: Asgari ücrette artış en az yüzde 50 olmalı | Son dakika haberleri

        Ali Babacan: Asgari ücrette artış en az yüzde 50 olmalı

        DEVA Partisi lideri Ali Babacan, "Hesap yüzde 50 ediyor. Bunun haricinde yapılan her hesap, kul hakkı doğurur. Yani asgari ücretteki artışın en az yüzde 50 olması lazım" diye konuştu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.12.2025 - 14:10 Güncelleme: 03.12.2025 - 14:10
        ABONE OL
        ABONE OL
        "Asgari ücrete en az yüzde 50"
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, "Asgari ücretteki artışın en az yüzde 50 olması lazım" dedi.

        TBMM'de Saadet, Gelecek ve DEVA partilerinin milletvekillerinden oluşan Yeni Yol Partisi'nin grup toplantısı düzenlendi.

        DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, 2026 yılı asgari ücretini belirleme çalışmalarına ilişkin, "2025 yılının başında asgari ücret ilk defa gerçekleşen yani insanların yaşadığı enflasyon oranında değil, beklenen enflasyon oranına göre belirlendi. 'Beklenen enflasyon oranı' dediğimiz iktidarın ortaya koyduğu bir tahmin. İşçimizin, enflasyondan doğan hakkı yüzde 45 civarındayken, bu sene sadece yüzde 30 artış yapıldı. Asgari ücretlimizin geçen yıldan yüzde 15'lik bir alacağı var. Az önce açıklanan kasım ayı enflasyonundan sonra artık kesinleşti bu yılki enflasyon da yüzde 30 civarında olacak. 15 artı 30 eşittir 45. Pazartesi günü ekonomik büyüme açıklandı. Büyümeden dolayı da asgari ücretlimizin refah payı alacağı var, yüzde 5 de en azından oradan gelmesi lazım. Hesap böylelikle yüzde 50 ediyor. Bunun haricinde yapılan her hesap, kul hakkı doğurur. Yani asgari ücretteki artışın en az yüzde 50 olması lazım" diye konuştu.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Son dakika haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Burası Anadolu Lisesi... Öğretmen ne yapsın? Otur sıfır!
        Burası Anadolu Lisesi... Öğretmen ne yapsın? Otur sıfır!
        147 milyon TL'lik adli emanet vurgununda detaylar çıktı!
        147 milyon TL'lik adli emanet vurgununda detaylar çıktı!
        Galatasaray'ı bekleyen Afrika Kupası tehlikesi!
        Galatasaray'ı bekleyen Afrika Kupası tehlikesi!
        Dehşet dolu saldırı! Husumetlisini ezmeye çalıştı!
        Dehşet dolu saldırı! Husumetlisini ezmeye çalıştı!
        Maaşlarda 5 aylık enflasyon farkı belli oldu
        Maaşlarda 5 aylık enflasyon farkı belli oldu
        Kasım enflasyonu açıklandı
        Kasım enflasyonu açıklandı
        Kirada zam tavanı belli oldu
        Kirada zam tavanı belli oldu
        Riva'da neler yaşandı? Galatasaray'dan Yasin Kol talebi!
        Riva'da neler yaşandı? Galatasaray'dan Yasin Kol talebi!
        1.2 milyon TL değerindeki evi 'Tiny house'u çalmıştı... Sıcak gelişme!
        1.2 milyon TL değerindeki evi 'Tiny house'u çalmıştı... Sıcak gelişme!
        Akciğerleri güçlendiren 7 bilimsel yöntem
        Akciğerleri güçlendiren 7 bilimsel yöntem
        "Başlarını öne eğdirmeyiz, al-ver sürecine kapalıyız"
        "Başlarını öne eğdirmeyiz, al-ver sürecine kapalıyız"
        'Dur' ihtarına uymadı... Olmayacak kişiye çarptı!
        'Dur' ihtarına uymadı... Olmayacak kişiye çarptı!
        Hayatlarının baharında... İki kardeş birlikte öldü!
        Hayatlarının baharında... İki kardeş birlikte öldü!
        KIZILELMA Avrupa hava savunma doktrinini değiştiriyor
        KIZILELMA Avrupa hava savunma doktrinini değiştiriyor
        Başkentteki 'telebar' soruşturmasında detaylar!
        Başkentteki 'telebar' soruşturmasında detaylar!
        "Kimsenin yanına kâr kalmasın"
        "Kimsenin yanına kâr kalmasın"
        İstanbul'da yaşandı! Yüksek hesap geldi... Kurşun yağmuruna tuttu!
        İstanbul'da yaşandı! Yüksek hesap geldi... Kurşun yağmuruna tuttu!
        Cumhurbaşkanlığı Kupası HT Spor'da sahibini buluyor!
        Cumhurbaşkanlığı Kupası HT Spor'da sahibini buluyor!
        7 saatten az uyuyanlar dikkat!
        7 saatten az uyuyanlar dikkat!